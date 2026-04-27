El país enfrentará un escenario de alta nubosidad y lluvias de variada intensidad en las próximas 24 horas, con especial impacto en las regiones Pacífica, Andina y Caribe, donde se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en amplios sectores.

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Alerta por precipitaciones en Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía

El país se prepara para un escenario de alta variabilidad climática en las próximas 24 horas, con predominio de cielos nublados y lluvias de diferentes intensidades en amplias zonas del territorio nacional, según el pronóstico meteorológico.

Las regiones Pacífica, Andina y Caribe concentrarán los mayores acumulados de precipitación, mientras que en la Amazonía y la Orinoquía también se prevén episodios de lluvia, especialmente en sectores puntuales.

En la región Caribe, el comportamiento del clima será mayormente nublado en el sur y oriente, con presencia de lluvias entre moderadas y fuertes en varios departamentos.

Se esperan precipitaciones en áreas del centro y sur de La Guajira, el nororiente y sur de Magdalena, el oriente del Cesar, así como en zonas del sur y centro de Bolívar, sur de Sucre y Córdoba.

Atlántico presentará lluvias de menor intensidad, entre ligeras y moderadas.

El mayor desarrollo de estas condiciones se daría en horas de la tarde y la noche.

En contraste, gran parte del mar Caribe colombiano tendrá tiempo seco y escasa nubosidad, aunque no se descartan lluvias aisladas en el suroccidente, especialmente en el golfo de Urabá.

En la región Andina se anticipa un panorama de cielo parcial a mayormente cubierto.

Las lluvias, que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte, se concentrarán en departamentos como Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Quindío y Caldas.

Estos eventos serían más frecuentes durante la tarde y la noche, con algunos rezagos de precipitación hacia la madrugada.

Para la región Pacífica, el pronóstico indica cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad en sectores del oriente y sur de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

En el océano Pacífico, aunque predominarán condiciones relativamente estables, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras en el norte de la cuenca.

En la Orinoquía se esperan condiciones nubosas con lluvias ligeras a moderadas, especialmente en el occidente de Arauca, el sur y occidente de Meta, el oriente de Vichada y el piedemonte llanero.

Las mayores intensidades se registrarían durante la tarde.

En la Amazonía también predominará el cielo entre parcial y mayormente nublado, con precipitaciones moderadas en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés y zonas del piedemonte amazónico, con mayor actividad en horas de la tarde.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá condiciones más estables, con cielo entre ligero y parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Panorama de cielos mayormente nublados y lluvias de variada intensidad en Colombia durante las próximas 24 horas.En Cali se espera cielo mayormente cubierto Foto: Getty Images

Pronóstico del clima en las principales ciudades de Colombia

En las principales ciudades del país, el comportamiento del clima será igualmente variable. Barranquilla presentará cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lloviznas nocturnas.

Bucaramanga registrará nubosidad persistente y lluvias de ligeras a moderadas durante el día.

En Cali se espera cielo mayormente cubierto con precipitaciones intermitentes a lo largo de la jornada. Cartagena mantendrá tiempo seco con nubosidad ocasional.

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Medellín tendrá cielo mayormente nublado y lluvias probables en horas de la tarde y la noche. Popayán también experimentará nubosidad persistente con lluvias de ligera a moderada intensidad durante el día.

En Tunja se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con algunas precipitaciones en la tarde y noche, manteniendo un ambiente frío característico de la zona.

El panorama general confirma un día de alta actividad atmosférica en buena parte del país, con lluvias que se concentrarán principalmente en la segunda mitad del día.