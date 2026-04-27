Este martes, 28 de abril, la Champions League ofrece una semifinal imperdible entre PSG y Bayern Múnich, con la presencia de Luis Díaz a bordo.

Dicho partido, que se juega en el Parque de los Príncipes, de París, tendrá la atención mundial ya que se miden el vigente campeón, con el que es catalogado como uno de los mejores clubes del mundo en la actualidad.

Jugador clave del Bayern de Luis Díaz sufre lesión de cara a la semifinal de la Champions contra el PSG

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En la previa es muy difícil determinar quién ganará el juego. Cada uno tiene sus virtudes y muy pocas falencias. Será una cuestión de detalles lo que termine por inclinar hacia cierto lado la balanza de una semifinal pareja.

Justo por lo apretado que está todo es que se le ha consultado a la Inteligencia Artificial, para que sea esta la que dé un veredicto previo al primer partido de las ‘semis’.

ChatGPT lanzó que el partido podría quedar con marcador igualado: “PSG 2-2 Bayern Múnich”.

Momento exacto de la lesión de Achraf Hakimi tras entrada de Luis Díaz. Foto: NurPhoto via Getty Images

De darse esto así, la llave quedaría abierta para definirse completamente a los siete días, cuando vuelvan a jugar el miércoles, 6 de mayo, pero esta vez en casa del Bayern Múnich (Allianz Arena).

Adentrándose algo más en el análisis de la primera semifinal, la misma IA dio otras claves del partido y cómo cree que se van a desarrollar los primeros 90 minutos:

PSG marcaría aprovechando transiciones rápidas.

Bayern respondería con experiencia y presión alta.

A las herramientas de X (Grok) y Google (Gemini) también se les consultó sobre el partido de PSG y Bayern. Las tres coincidieron en que será un empate, luego de que ambos marcaran por duplicado.

Partido especial para Luis Díaz

Volver al Parque de los Príncipes, de donde salió la última vez expulsado y abucheado por una entrada que lesionó a Achraf Hakimi. Pero también, del estadio en el que marcó doblete en menos de 45 minutos durante la fecha 4 de la ‘fase de liga’.

Esos son los recuerdos más recientes para Lucho de París, a la que volverá este martes para intentar volver a ser protagonista de una llave decisiva, como ya lo supo hacer en Madrid y Múnich, durante los cuartos de final.

Luis Díaz celebra uno de los goles contra el PSG durante la última vez que fue a París. Foto: DPPI via AFP

A ChatGPT se le preguntó sobre el partido que podría tener Díaz Marulanda. “En una ida de este nivel, normalmente aparecen los espacios y ahí puede ser clave”, vaticinó el sistema.

Además de eso, punto por punto, dijo dónde podría ser importante el colombiano para Bayer Múnich en una llave que necesitará a un desequilibrante como el de la Selección Colombia:

Hará un buen partido.

Generará varias ocasiones de gol.

Tendrá una participación directa en un gol (asistencia o anotación).

Será de los más peligrosos de su equipo.

Gemini también hizo referencia al cafetero, al que le auguró que daría otro pasegol: “Creo que asistirá en uno de los goles", apuntó.

“Su capacidad para romper líneas en velocidad será el mayor dolor de cabeza para la defensa parisina, que sufre cuando le ganan la espalda a los laterales”, terminó la IA de Google sobre el juego que haría Lucho Díaz.