PSG vs. Bayern Múnich: canal y hora para ver a Luis Díaz en semifinales de Champions League

PSG y Bayern Múnich jugarán este martes, 28 de abril de 2026. La hora de arranque está programada para las 2:00 p.m. de Colombia (9:00 p.m. de Francia) en juego válido por la ida de las semifinales de la Champions League. El canal para ver el juego, en vivo, será ESPN y Disney+ en streaming.

Para este primer juego de las semifinales de Champions League, PSG actuará de local ante Bayern Múnich. Se trata de una llave fuerte, que reúne a dos equipos favoritos: el campeón quiere serlo otra vez, mientras los bávaros buscan levantar la orejona casi seis años después de su última conquista.

Bayern Múnich llega a las semifinales de Champions tras eliminar al Real Madrid en cuartos, incluyendo una gran actuación de Luis Díaz. PSG, por su parte, sacó del camino al Liverpool en la ronda de mejores ocho.

Coincidencia histórica ilusiona al Bayern Múnich de Luis Díaz con ganar la Champions: rozan la gloria

Bayern Múnich, con Luis Díaz como una de sus figuras, va por otra final

Al juego ante PSG, Bayern Múnich llega ya con la obtención de la Supercopa de Alemania y la Bundesliga. Además, se clasificó a la gran final de la DFB Pokal, donde enfrentará en el duelo definitivo a Stuttgart.

Bayern Múnich celebrando la obtención de la Bundesliga a falta de varias fechas para el final. Foto: FC Bayern via Getty Images

Es un momento especial para Bayern Múnich, que entiende que está ante una oportunidad histórica de poder ganar todo lo que juegue en este curso 2025-2026.

Sin embargo, PSG también se muestra como un rival bastante fuerte. Bajo la dirección técnica de Luis Enrique y de su proceso, el cuadro francés por fin dio el golpe de autoridad en Europa, además de seguir dominando en su país, como ya es costumbre desde hace más de una década.

El azar colocó a dos superpotencias del fútbol actual en las semifinales de Champions, aunque perfectamente pudieron verse cara a cara en la gran final. De hecho, la última orejona que levantó el Bayern en 2020 fue contra les Parisiens.

Todo el mundo del fútbol pone sus ojos en este primer juego de Champions League. La vuelta se disputará el miércoles 6 de mayo, en el Allianz Arena y con Bayern Múnich como local ante PSG.

Endrick y Lyon muestran otra cara del PSG y Bayern y Luis Díaz toman nota: dolorosa derrota en Francia

Si Bayern Múnich elimina al PSG, ¿contra quién jugaría la final de la Champions?

Contra el ganador de la llave entre Atlético de Madrid y Arsenal, quienes jugarán la ida de la semifinal el miércoles 29 de abril, con el cuadro colchonero haciendo las veces de local ante su público.

¿Qué canal pasa PSG vs. Bayern Múnich por Champions League?