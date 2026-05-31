No se vio en TV: ejemplar gesto de Marquinhos tras ganar la Champions League es viral y suma dos millones de vistas

El PSG se coronó campeón de la Champions League de forma dramática en una tanda de penaltis tras el 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El alemán Kai Havertz abrió el marcador apenas a los cinco minutos de comenzar el primer tiempo, pero sobre el 65’ cayó un penalti para el gigante francés y Ousmane Dembélé empató y así continuaron hasta el 120′.

Desolación total en Arsenal por perder la Champions League ante el PSG: exponen su tristeza en el Puskás Arena

Palmarés de la Champions League tras la segunda corona del PSG: Real Madrid comanda

La última vez que una final de Champions League llegó a la prórroga y a los penales tuvo lugar en el curso 2015-2016, cuando el Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid desde el punto fatídico en el estadio de San Siro, en Milán, Italia. En esta ocasión, el que sufre la derrota es el Arsenal tras aquel penalti fallado por el brasileño Gabriel Magalhães.

En ese momento fue cuando Marquinhos, en vez de salir a festejar con sus compañeros del PSG por la cancha del Puskás Arena, salió con un noble gesto tras ver cómo su compañero en la selección Brasil que perdió el penalti entraba en llanto y desolación. El capitán del PSG fue a abrazarlo, en imágenes que no captó la televisión oficial y son virales en las redes sociales.

Marquinhos con Gabriel Magalhães Foto: Getty Images

En videos desde las gradas del estadio, se ven los jugadores del PSG pasando por la espalda de Gabriel a celebrar, mientras Marquinhos se acerca y lo abraza en un gesto de aliento por el mal momento para él. Inmediatamente llegó Gabriel Martinelli, del Arsenal, quien también hace parte de la convocatoria de la ‘Canarinha’, y los tres compartieron algunas palabras.

Acabas de ganar la Champions y en vez de ir a celebrar con tus compañeros vas a apoyar a tu compatriota. Cuanto honor. Fútbol, señores.pic.twitter.com/7gSqQ8b4IB — Rеvеn (@RevenRV) May 30, 2026

Este abrazo de Marquinhos acumula más de dos millones de vistas en la red social X y denota que marcó la diferencia en medio de los festejos del PSG por su segunda corona en la Champions League.

PSG, nueva era en el fútbol europeo

La era del PSG en el fútbol europeo es bastante clara. Con su victoria 4-3 en los penales ante el Arsenal en Budapest, el equipo dirigido por Luis Enrique marca una hegemonía en el Viejo Continente y es el nuevo rival a batir. Ya es bicampeón, con el mismo Luis Enrique como hace un año, y va en camino a ser una leyenda en el fútbol mundial.

Marquinhos abraza a Gabriel Foto: dpa/picture alliance via Getty I

No solo por el técnico, sino que jugadores como Marquinhos le adquieren más experiencia en la cancha desde el brazalete de capitán. Ahora, el central brasileño espera impulsar a Brasil en el Mundial 2026, en una participación con Carlo Ancelotti cargada de dudas.