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VIDEO | Así fue la vibrante tanda de penaltis en la final de la Champions League que dejó al PSG campeón

PSG y Arsenal jugaron la final de la Champions League en Budapest.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de mayo de 2026 a las 3:09 p. m.
Tanda de penaltis | Arsenal vs. PSG
Tanda de penaltis | Arsenal vs. PSG Foto: Pantallazo ESPN

El técnico Luis Enrique lo volvió a hacer con PSG y ahora es bicampeón de la Champions League. Con un equipo totalmente formado y maduro, el entrenador español le dio al gigante de París la segunda corona de Champions League en apenas dos años.

En una definición por penales llena de dramática, PSG pudo gritar campeón con un marcador de 4-3 en la tanda. Fue un partido cerrado y lleno de táctica de ambos clubes, donde Arsenal pudo frenar el ataque parisino y logró llegar a los penaltis.

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