Detonó la polémica en la final de Champions League: penal no pitado al Arsenal desató discusión

Una controvertida decisión arbitral marcó el tiempo extra de la gran final de la Champions League 2025/2026 entre PSG y Arsenal, jugada en Budapest, Hungría.

Noni Madueke se internó en el área del PSG en busca de anotar para Arsenal, pero Nuno Mendes se interpuso en la marca. Al piso fue el de los ingleses, acusando que el rival le había hecho una falta suficiente para decretar penal.

Mikel Arteta, DT de los gunners, una vez vio la caída de su dirigido y reclamó a más no poder. Los jugadores del elenco inglés también pidieron efusivamente al juez que revisase la acción en el VAR.

¿Y ESTO? ¿QUÉ TE PARECIÓ ESTA ACCIÓN DE NUNO MENDES SOBRE MADUEKE? ¡ARTETA EXPLOTÓ!



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🔴 Final Champions League EN VIVO: PSG vs. Arsenal definen el título en Budapest, Hungría

Seguro de su decisión y apoyado por su cuerpo arbitral, el árbitro determinó dar continuidad al partido dejando el sinsabor de una decisión que pudo haber sido errada.

En desarrollo…