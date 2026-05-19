“Campeones” era un grito que tenía atragantado Arsenal desde hace más de 20 años. Después de lo que fue una era de celebraciones en la época de Arsène Wenger, no había existido técnico, ni plantel con el que lograsen la conquista de Inglaterra.

Desde el arribo de Mikel Arteta la apuesta era clara; sin embargo, costó algunos años de más para poder llevar a cabo la tarea.

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Este martes, 19 de mayo de 2026, pasará a la historia para los gunners, quienes lograron celebrar después de que Manchester City pinchara ante Bournemouth en la fecha 37.

Un empate de los que son dirigidos por Pep Guardiola amplió la brecha entre rojos y celestes. Con cuatro puntos entre uno y otro, para la fecha final ya no existe chance de que los segundos lleguen siquiera a igualar a los líderes aún ganando.

Momento justo en que acabó la espera

Al Arsenal aún le quedan retos importantes durante la actual temporada. Sin lugar a dudas el más relevante es la final de Champions League vs. PSG, programada para el próximo sábado, 30 de mayo.

Por estos días los de Arteta se mantienen juntos, concentrados, en busca de no perder de vista la obtención de otro título que sería de gran relevancia para su historia.

En las últimas horas, a los gunners se les vio hacer seguimiento de los minutos finales del partido del City. Estos conocían que de empatar o perder el Manchester, podrían celebrar la obtención de la Premier League.

Con el pitazo final la euforia de toda la plantilla roja se viralizó. En primera plana estaban el ecuatoriano, Piero Hincapié y Gabriel Martinelli, pero después de que en el televisor vieron que su rival directo empató, el orden se diluyó y todos fueron uno solo para celebrar.

Fue un griterío, así como abrazos, caras de incredulidad y todo tipo de gestos de felicidad los que tuvieron los jugadores de Arsenal. “Campeones, campeones, olé, olé, ola”, corearon de manera conjunta.

El estudiante venció al maestro

Mikel Arteta, segundo de Pep Guardiola en sus inicios en los banquillos, ha silenciado a sus detractores al despertar al gigante dormido Arsenal, devolviendo a los Gunners a la cima del fútbol inglés 22 años después.

Tras la gesta de los Invencibles de Arsène Wenger en 2004, el Arsenal por fin recupera el trono de la Premier League, culminando el proyecto que comenzó con la llegada de Arteta al club de Londres en 2019.

Mikel Arteta y Pep Guardiola. El del Arsenal le ganó el título al de Manchester United en Premier League Foto: Getty Images

El Arsenal realizó una apuesta arriesgada con su antiguo capitán hace seis años y medio ya que no tenía experiencia previa como primer entrenador.

Pero Arteta tuvo, probablemente, el mejor maestro posible, trabajando junto a Pep Guardiola en el City durante más de tres años.

One more to go.



Mikel reacts to our 1-0 win over Burnley 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 18, 2026

Cuando Guardiola llegó a Manchester hace una década, buscó la experiencia de Arteta en el fútbol inglés y a alguien a quien ya conocía al haberse formado ambos en la cantera del Barcelona.

“Como jugador y como entrenador, ha sido una inspiración para mí, y es la persona que decidió apostar por mí, incluirme como segundo entrenador”, dijo Arteta sobre Guardiola el año pasado.

*Con información de AFP.