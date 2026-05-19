Arsène Wenger reaccionó al título de Arsenal en Premier League: emotivo video viral en Inglaterra

Tan pronto como Manchester City empató 1-1 con Bournemouth, este martes 19 de mayo, Arsenal se coronó automáticamente como campeón de la Premier League. Los gunners levantarán el trofeo 22 años después, siendo este un triunfo histórico.

Arsenal reacciona al tropiezo del Manchester City contra Bournemouth: campeones de Premier League

Arsenal llenó de publicaciones sus redes sociales, y una de ellas se volvió rápidamente tendencia en Inglaterra y el mundo entero. Arsène Wenger, el mítico entrenador del cuadro londinense, apareció en un video felicitando a los gunners por el título.

Arsène Wenger: “Lo hicieron”

El video está repleto de simbolismos. Wenger le deja un par de palabras a la plantilla de Arsenal campeona de la Premier League mientras le sirven una copa de vino y ruedan imágenes de esta histórica temporada.

“Lo hicieron. Los campeones continúan cuando otros se detienen. Este es su tiempo, ahora, adelante, disfruten cada momento”, fueron las palabras de Wenger.

This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Lo siguiente en el material es una composición de varios pequeños videos, recolectados a lo largo de toda la temporada, detallando varios instantes del Arsenal que hoy lo tienen en la cima del fútbol inglés. La sequía se acabó para los de Londres.

Cabe recordar que Arsène Wenger fue el técnico del Arsenal en la temporada 2003-2004 de los invencibles. En aquella oportunidad, el equipo de Londres ganó la Premier League sin perder ningún partido, pasando a la historia y siendo esa la última vez que habían ganado el trofeo, hasta este año.

Arsene Wenger campeón de la Premier League 2003-2004. Foto: Arsenal FC via Getty Images

Mikel Arteta acaba la zozobra del Arsenal

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, buscó el título de la Premier League a lo largo de varias temporadas. En los últimos años venía siendo protagonista, y cuando parecía muy cerca, tenía un bajonazo en el rendimiento que lo alejaba del trofeo.

Este 2025-2026 no fue la excepción, pues en un punto del curso, aunque le sacaba varios puntos al Manchester City, empezó a ceder terreno. Por eso se aplazó hasta la penúltima jornada la definición de la Premier League, porque el equipo de Guardiola aún tenía vida.

Ya con el empate del Manchester City ante Bournemouth, Arsenal se hizo inalcanzable en la tabla de posiciones de la Premier League. Son líderes con 82 puntos, los Citizens asoman segundos con 78, y como solo queda una fecha, ya no hay marcha atrás.

Incluso, Arsenal puede cerrar una temporada realmente histórica. Aún tienen una final pendiente, que será contra PSG en Budapest, el próximo sábado 30 de mayo de 2026. Quien gane, será el campeón de la Champions League.