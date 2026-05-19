El magistral golazo que sacó campeón al Arsenal: Manchester City y Guardiola lo sufrieron

Junior Kroupi, delantero de apenas 19 años, marcó un golazo en el partido de Bournemouth vs. Manchester City por la fecha 37 de la Premier League.

Sobre los 39 minutos del compromiso, Kroupi recibió la pelota al borde del área tras una escapada de Tavernier y sacó un remate colocado que dejó sin respuesta al arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

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Pep Guardiola reaccionó con un gesto desencajado, teniendo en cuenta que estaba obligado ganar para alargar la batalla por el título hasta la última jornada. Arsenal ya había cumplido con la tarea de esta jornada, pues el lunes le ganó a Burnley (1-0) en condición de local.

Este tanto no solo tuvo consecuencias en la parte alta de la tabla, sino también en la pelea por los cupos a torneos internacionales. Liverpool ahora ‘tambalea’ en el objetivo de meterse a la próxima Champions League.

Guardiola lo sabía

Aunque históricamente el Manchester City ha sido superior al Bournemouth, la experiencia le había enseñado a Guardiola que no sería un resultado sencillo.

En la previa avisó que necesitaba de un planteamiento casi perfecto para poder vulnerar al cuadro dirigido por Andoni Iraola. “17 partidos sin perder. La racha es increíble. Lo que han hecho, perdiendo a tres jugadores de la línea defensiva del año pasado que tuvieron éxito y luego encadenando 17 partidos sin perder, es increíble”, dijo Pep.

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“La única opción que tenemos es ganar, así que tenemos que romper esa racha, si no, se habrá acabado. Siempre han sido difíciles. Desde el año pasado, han sido partidos muy, muy duros”, agregó el técnico catalán.

A estas alturas de campeonato, la mayoría de equipos todavía están luchando por algo. “Ellos están jugando para clasificarse para la Champions League. Cuando llegas a las últimas jornadas y el rival no se juega nada es más fácil, pero este no es el caso”, agregó Guardiola.

Aún con ese panorama, el Manchester City tenía clara la obligación de su visita al Vitality Stadium. “Es lo que hay. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. No es complicado: tenemos que ganar y luego contra el Aston Villa Todo lo que queremos es estar con nuestra gente al final e intentar luchar por el título y alargarlo hasta el partido contra el Aston Villa. Para eso necesitamos ganar al Bournemouth”, explicó.

Pep Guardiola durante el partido contra Bournemouth en el Vitality Stadium. Foto: AP Photo/Ian Walton

Arsenal llegó a esta jornada con cinco puntos de diferencia sobre el Manchester City, aunque todavía faltaba que se emparejaran en cantidad de partidos.

Los gunners deben enfrentar el próximo domingo al Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, donde recibirán el trofeo del campeón.