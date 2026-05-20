Federación Colombiana de Clubes de Taekwondo realizará seminario nacional de formación y articulación deportiva en Bogotá

La Federación Colombiana de Clubes de Taekwondo (Fedeclubtkd) realizará los próximos 23 y 24 de mayo un Seminario Nacional en Bogotá, con la participación de maestros, entrenadores, deportistas, jueces, dirigentes y representantes de clubes deportivos del país.

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El evento se desarrollará en el Palacio de los Deportes y estará orientado al fortalecimiento técnico, la actualización deportiva y la articulación entre los diferentes actores vinculados al Taekwondo colombiano.

Durante las dos jornadas se llevarán a cabo espacios especializados en arbitraje y juzgamiento, técnicas avanzadas de combate y procesos de organización interna relacionados con la conformación nacional de distintas comisiones. Asimismo, la programación incluirá reuniones institucionales, mesas de trabajo, socialización de iniciativas y procesos de capacitación enfocados en fortalecer la estructura organizativa de los clubes y promover nuevas oportunidades de cooperación.

Líderes del Taekwondo Nacional se reunirán en Bogotá para impulsar procesos técnicos, deportivos e institucionales del deporte. Foto: Fedeclubtkd / API

“La Federación invita a maestros, entrenadores, deportistas y dirigentes para que nos reunamos este 23 y 24 de mayo en el Palacio de los Deportes, a un seminario de arbitraje y juzgamiento, técnicas de avanzada de combate y conformación nacional de las diferentes comisiones. Es un momento exclusivo para el encuentro del Taekwondo colombiano”, expresó Danilo Caviedes, director de la Federación Colombiana de Clubes de Taekwondo.

Uno de los objetivos del encuentro será identificar las necesidades y desafíos de los clubes deportivos para construir estrategias orientadas al fortalecimiento del sistema deportivo nacional. La Federación señaló que busca avanzar en procesos de formación continua, actualización técnica y consolidación de alianzas entre los diferentes sectores vinculados a esta disciplina.

El seminario también servirá como escenario para fortalecer la proyección deportiva de atletas y clubes, incentivar la participación de nuevos actores y promover el trabajo conjunto dentro de la comunidad del Taekwondo en Colombia.