Desperdicio insólito de Néiser Villarreal en Libertadores: error con Cruzeiro vs. Boca Juniors es viral

Colombia volvió a tener participación de sus equipos, así como de jugadores en los certámenes internacionales durante la noche del pasado martes, 19 de mayo.

Algunos nombres que entraron en la disputa de la Copa Libertadores con clubes extrajeros fueron Aldair Quintana (IDV) y Néiser Villarreal (Cruzeiro), ambos incluidos en la prelista de Néstor Lorenzo hacia el Mundial 2026.

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Del atacante exmiembro de Millonarios se habló, infortunadamente para mal, pues en la míticia Bombonera pudo haber dado el triunfo a los suyos, pero ejecutó mal la definición de una mano a mano ante el portero Leandro Brey, de Boca Juniors.

La acción era una contra en la que el colombiano había quedado solo ante defensas y portero rival. Los locales intentaban ir por un gol más, descuidando la zaga. Villarreal tuvo tiempo, espacio y un escenario propicio para su anotación, pero nada de eso sirvió; al final puso su remate en la humanidad del golero que salió como el salvador de los suyos.

BREY LE GANÓ EL MANO A MANO A VILLARREAL Y LE DA VIDA A BOCA.



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Por la facilidad con la que parecía que se podría definir la acción, Néiser ha sido viral después de su desperdicio insólito. En redes sociales una vez el video salió a la luz ha sido replicado con críticas hacia el atacante de la Tricolor.

“Lo que se comió Neyser Villareal con Cruzeiro contra Boca Juniors en la Libertadores. La teoría del jugador colombiano vuelve”, escribió en X Alfonso Hernández.

Portales como Win Sports titularon: “Llueven críticas a Néiser Villarreal por opción desperdiciada vs. Boca Jrs. Cruzeiro estaba con uno menos y tuvo la victoria en los pies del colombiano”.

Plantel de Cruzeiro con Néiser Villarreal (22) Foto: AFP

Néiser había entrado al juego ante Boca Juniors sobre el minuto 81 en busca de darle el triunfo a Cruzeiro. Durante el mismo partido, pero en Brasil, el atacante fue el verdugo de los argentinos al anotarles el único tanto de dicho juego.

Esta vez la idea del entrenador Artur Jorge con el colombiano era la misma; ingreso durante el último tramo del juego y victoria para Cruzeiro en su visita a Argentina. Infortunadamente, la mala resolución de Villarreal hizo que todo terminase en tablas (1-1).

Boca Jrs se complicó en Libertadores

En una noche copera de altísimo voltaje, Boca Juniors empató este martes ante Cruzeiro y enredó su camino hacia los octavos de la Copa Libertadores 2026, donde se instalaron Rosario Central, Independiente del Valle y el sorprendente Mirassol en el inicio de la quinta fecha.

En el partido más picante de la jornada, decisivo para ambos, Boca salió a La Bombonera a arrollar a Cruzeiro y logró la ventaja apenas a los 14′ con un remate del uruguayo Miguel Merentiel tras asistencia de Leandro Paredes.

"Merentiel":

Por el gol de su vida que le cagó a Paredes para el 1-0 de Boca en la #Libertadores contra Cruzeiro pic.twitter.com/yvhxLXMRXA — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) May 20, 2026

Sin embargo, el Xeneize padeció los fantasmas que lo complican como local y no pudo mantener la ventaja.

El empate del Raposa llegó a los 54′ para sellar el marcador final, que no estuvo excento de polémicas por la anulación de un gol a Boca por una mano de Milton Delgado y por un supuesto penal no sancionado, que provocaron reclamos airados de los locales.

Los dirigidos por Claudio Úbeda ahora tendrán los ojos puestos en Santiago, donde el jueves la Universidad Católica, que tiene los mismos puntos de Boca (7), recibirá a Barcelona de Ecuador en un partido que podría reconfigurar las opciones de los cuatro equipos.

El Xeneize todavía depende de sí mismo, pero estará obligado a ganarle a la Católica en la última fecha para clasificar.

*Con información de AFP.