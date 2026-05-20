Presidente del Bayern Múnich se pronunció sobre el nuevo fichaje que amenaza a Luis Díaz

Mientras en la prensa deportiva aseguran que Anthony Gordon tiene un acuerdo adelantado con el Bayern Múnich, el presidente Herbert Hainer prefiere tener cautela al hablar de nombres propios para la siguiente temporada.

En una entrevista para el diario BILD le preguntaron sobre este negocio en específico y su respuesta sembró dudas en la hinchada del conjunto bávaro.

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“No comento sobre ningún nombre. En general, nuestra dirección deportiva está explorando el mercado. Por supuesto, hay muchos candidatos, tanto en ataque como en defensa“, afirmó.

El fichaje de Anthony Gordon amenaza el puesto de Luis Díaz, quien fue titular indiscutible a lo largo de la presente campaña. El futbolista inglés puede ocupar varias posiciones en el ataque, pero la principal es como extremo izquierdo.

Hainer agregó que la idea para el mercado de verano es elevar el nivel individual de la plantilla. “Estamos convencidos de que tenemos un equipo muy bueno y solo necesitamos refuerzos puntuales“, sentenció.

Anthony Gordon, jugador de Newcastle y pretendido por el Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

Habrá inversión en fichajes

Bayern Múnich es uno de los clubes más importantes de Europa, pero su filosofía está lejos de compararse con la de París Saint-Germain o Manchester City.

Desde la dirigencia tienen claro que no cometerán locuras que pongan en riesgo la economía. “El FC Bayern sigue siendo capaz de invertir grandes cantidades. Pero, como siempre, no haremos nada loco y ciertamente no iremos con lo que algunos agentes puedan imaginar”, aseguró el presidente.

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La temporada terminará este sábado con la final de la Copa de Alemania, título que se convirtió en un objetivo principal para el cuerpo técnico de Vincent Kompany tras haber caído eliminados en la semifinal de la Champions League.

Luego de eso se sentarán a discutir el tema de los fichajes y las renovaciones de contrato, entre ellas la de Harry Kane.

“No hay duda de que queremos extender el contrato de Harry Kane. También creo que Harry quiere extenderlo con nosotros”, apuntó Hainer. “Ha dicho que no siente absolutamente ninguna presión en cuanto a si debería suceder antes o después de la Copa del Mundo. Está muy relajado al respecto. Lo que era importante para él era enfocarse primero en la temporada y los objetivos con el Bayern. Eso muestra qué gran atleta es”.

En esa discusión también entra la figura del director deportivo, Max Eberl, quien ha recibido elogios por los últimos jugadores que sugirió, como Luis Díaz o Michael Olise.

“No hay solo un criterio. Sin embargo, la ventana de transferencias es una fase importante para cada club: incluye nuevos fichajes y, por supuesto, salidas”, expresó Herbert Hainer.