Marcelo Cezán se ha consolidado como una de las figuras colombianas más admiradas, no solo por su trayectoria profesional, sino también por la estable relación que mantiene con su esposa, Michelle Gutiérrez.

Según ha expresado el presentador de ‘La casa de los famosos Colombia’ en diferentes oportunidades, ambos logran complementarse casi de manera perfecta, razón por la que han compartido más de 14 años de vida juntos.

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Como fruto de este amor nació su hijo Fabricio, quien ya tiene ocho años y recibe una educación lejos de los colegios tradicionales. Sus padres optaron por la educación virtual, una elección que, aunque les ha traído cuestionamientos y críticas en redes sociales, consideran la mejor alternativa para su formación.

Por eso, debido a las constantes críticas que reciben por la educación en casa de su hijo, Michelle Gutiérrez decidió pronunciarse y responder a quienes cuestionan su crianza en una entrevista para el espacio digital ‘Emprendedoras en Pañales’.

Allí la actriz explicó que esta decisión fue tomada en conjunto con su pareja, luego de enfrentar varias dificultades con el modelo de educación tradicional con el menor.

“Muchas personas están en desacuerdo con que nuestro hijo se críe de manera virtual, pero es que eso no es criar, él estuvo en un colegio presencial. Estuvo en muchos y no sentimos que estén preparados para los niños de hoy, para lo que preguntan, hacen y dicen”, afirmó.

En este contexto, habló de la constante evolución en la que se encuentran los menores hoy en día a raíz de la tecnología, que no se puede prohibir, pero sí controlar.

“Los niños están con otro chip. Él tiene su estudio virtual, sus extracurriculares, y también está con sus amigos; también viaja y yo le muestro el mundo”, recalcó.

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Por último, la mujer señaló que la crianza de su hijo está enfocada en prepararlo para el futuro y garantizar su bienestar cuando ellos ya no estén a su lado. “Quiero que tenga herramientas para el día en el que papá y mamá falten”, dijo.

De hecho, gracias a la flexibilidad que ofrece esta modalidad educativa, Marcelo Cezán explicó en una entrevista con Infobae Colombia el año pasado que les permite organizarse mejor como pareja. Esto, teniendo en cuenta que su esposa tenía previsto mudarse a Los Ángeles para estudiar actuación en la American Musical and Dramatic Academy, lo que les facilitaría dividir su tiempo entre esa ciudad y La Calera, en Bogotá.