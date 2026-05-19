Juez del caso de Rihanna tomó contundente decisión: investigación tendría giro inesperado

Un juez suspendió el martes el procesamiento de una mujer acusada del intento de asesinato de Rihanna y de más de una docena de otros delitos graves, y remitió el caso a un tribunal de salud mental que determinará si es competente para ser juzgada.

En una reunión celebrada en el despacho de un juez en Los Ángeles, el defensor público adjunto Derek Dillman expresó sus dudas sobre la capacidad mental de su clienta, Ivanna Lisette Ortiz, de 35 años y residente de Orlando, Florida, según consta en los documentos judiciales.

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Ortiz se declaró inocente del cargo de disparar contra la casa de Rihanna , su pareja A$AP Rocky y sus hijos mientras todos se encontraban en el domicilio.

La jueza Shannon K. Cooley ordenó evaluaciones psiquiátricas y transfirió temporalmente el caso a un tribunal de salud mental de Hollywood que se especializa en determinar si los acusados ​​pueden comprender los procedimientos y someterse a un juicio.

“Es obligación ética tanto del abogado como del tribunal garantizar que se protejan los derechos de la Sra. Ortiz, incluyendo la posibilidad de ayudar a su abogado a llevar a cabo una defensa de manera racional”, dijo Dillman en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

Los fiscales declinaron hacer comentarios.

Así va el caso de la cantante estadounidense. Foto: Getty Images

Si se la declara incapacitada, podría permanecer internada indefinidamente en un hospital psiquiátrico estatal hasta que esté en condiciones de afrontar los cargos. Su comparecencia está programada para el 2 de junio en la misma sala donde un juez dictaminó recientemente que un hombre acusado de acosar a Jennifer Aniston era incapacitado para ser juzgado.

En una audiencia celebrada una semana antes, Cooley se negó a suspender el proceso de evaluación de salud mental, a lo que Ortiz se opuso, argumentando que deseaba que el caso siguiera su curso hasta el juicio. No compareció ante el tribunal el martes. Cooley ordenó que permaneciera detenida bajo una fianza de casi dos millones de dólares.

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La policía y la fiscalía alegan que el 8 de marzo, Ortiz llegó en un Tesla a la propiedad de la superestrella de la música Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, en la zona de Beverly Hills. Apuntó con un rifle tipo AR-15 por la ventanilla y disparó al menos 20 balas contra la propiedad y una casa vecina. Nadie resultó herido.

Según los interrogatorios policiales a la pareja, los disparos impactaron en la caravana Airstream en la que se encontraban Rihanna y Rocky. Los investigadores hallaron agujeros de bala en la caravana y en la pared exterior de la habitación infantil del segundo piso de la casa, donde los tres niños estaban con su niñera.

Según un informe policial, los investigadores dijeron que, tras su detención ese mismo día, Ortiz les dijo: “No estaba intentando cometer un asesinato”.

Ortiz enfrenta diez cargos de agresión con arma semiautomática, uno por cada persona presente en las dos propiedades. También enfrenta tres cargos por disparar contra un vehículo o vivienda ocupada.

Un juez ordena una evaluación de salud mental para la mujer acusada de intentar asesinar a Rihanna. Foto: Getty Images

Según las autoridades, Ortiz no tenía antecedentes penales. Los registros públicos muestran que había sido logopeda titulada durante más de una década.

Las autoridades no han revelado el móvil del crimen ni han descrito ninguna conexión entre ella y Rihanna.

Rihanna, ganadora de nueve premios Grammy, cuenta con 14 éxitos número 1 en la lista Billboard Hot 100, entre ellos We Found Love, Work, Umbrella y Disturbia.

*Con información de AP.