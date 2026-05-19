Morat le cumple el sueño a miles de fanáticos: Fecha y lugar de sus nuevos conciertos

Morat, una de las bandas latinoamericanas más exitosas de los últimos años emocionó nuevamente a sus seguidores al anunciar nuevas fechas para su gira internacional Ya es mañana World Tour.

La agrupación conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, ha conquistado una gran cantidad de territorios con su mezcla de pop, folk y rock en español.

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Además, brillaron en la más reciente versión de Coachella, en donde compartieron escenario con algunas de las estrellas más importantes de la industria de la música en la actualidad.

En esta nueva etapa y luego de hacer sold out en América Latina y España, Morat anunció fechas para Estados Unidos y Canadá, en donde llegaran con la segunda parte de la gira en los primeros meses del 2027.

El tour arrancará el 26 de febrero en Los Ángeles, CA y recorrerá ciudades como Chicago, Boston, Orlando, Miami, Toronto, Montreal, Brooklyn y Fairfax, entre otras.

El anuncio llega en uno de los momentos más decisivos en la carrera de Morat. En los últimos meses, la banda realizó dos memorables presentaciones en Coachella 2026, fue nombrada embajadora de Adidas y Panini rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 202 y continuó rompiendo récords de convocatoria con más de 24 conciertos sold out en arenas y estadios alrededor del mundo.

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Con miles de millones de reproducciones globales y una carrera marcada por giras agotadas a nivel internacional, Morat continúa consolidándose como una de las bandas en español más influyentes de su generación. Ya Es Mañana representa una nueva etapa creativa para el grupo, combinando la narrativa emocional y el sonido épico que ha conectado con millones de fans alrededor del mundo.

La preventa comenzará el jueves 21 de mayo a las 11 am hora local y finalizará el viernes 22 de mayo a las 9:45 am hora local.

Morat confirmó conciertos en Estados Unidos y Canadá. Foto: Amanda Inn

FECHAS ‘Ya es mañana World Tour 2027′: