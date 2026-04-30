Integrantes de Morat se despidieron de importante etapa de su carrera y causaron sorpresa: “Volveremos”

Morat, una de las bandas colombianas con mayor crecimiento en los últimos años, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras dar por terminada la gira Asuntos pendientes, un tour con el que visitó algunas ciudades de Colombia en las que no se había presentado y también hizo presencia en distintos territorios de Latinoamérica.

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Tras varios meses de trabajo continuo en el escenario y una gran cantidad de shows en vivo, la agrupación, conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, cerró un ciclo para enfocarse en su nuevo proyecto de conciertos, llamado Ya es mañana, con el que regresará a la ciudad de Bogotá después de dos años y sumó fechas en países como Chile, Argentina, España y México.

“Se acabó la gira y es inevitable mirar para atrás y tratar de digerir todo lo que vivimos. Uno a uno fuimos saldando muchos de los asuntos pendientes que quedaron luego de nuestra gira de estadios”, escribieron a través de su perfil de Instagram, en el que suman más de 4.4 millones de seguidores.

Estos son algunos datos de 'Asuntos pendientes', la más reciente gira de Morat. Foto: Instagram @morat

Por otro lado, se mostraron emocionados por haberse reencontrado con sus fans y corear sus mejores canciones, pues por medio de esta gira tuvieron la oportunidad de llegar a Coachella, proyectando su carrera ante un público internacional y posicionándose como uno de los mejores shows del festival, que se llevó a cabo en California, Estados Unidos.

“Estuvimos girando por el interior de Colombia, fuimos a ciudades a las que nunca habíamos ido en Latinoamérica y volvimos a otros sitios que no pisábamos hace años. Nos encontramos con muchas caras conocidas y vimos por primera vez muchísimas otras. Tocamos, cantamos, probamos nueva comida, salimos a bailar, fuimos a caminar, a tomar el sol, nos dimos la vuelta por sitios en los que nunca pensamos estar”, mencionaron.

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Finalmente, dejaron en claro que la banda se está preparando para las nuevas presentaciones que tienen en cronograma, las cuales se realizarán en espacios cerrados con el objetivo de brindar una experiencia distinta a la de Asuntos pendientes y la Gira de los estadios.

“Sabemos que mucha gente ha viajado a vernos tocar; ahora nos tocaba a nosotros viajar a verles. Gracias por recibirnos en sus casas y por darnos su voz en cada concierto. Como siempre: volveremos”.