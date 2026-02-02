Precios y preventa: todo sobre los conciertos de Morat en Bogotá este 2026

Después de dos años de su última presentación en el Estadio El Campín, Morat está de regreso en Bogotá con tres conciertos en el Movistar Arena. Los fanáticos de la agrupación colombiana se mostraron emocionados luego de que se confirmarán los shows de los próximos 14, 15 y 16 de agosto, en los que Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Simón Vargas interpretarán sus mejores canciones.

“Para Morat tocar en Bogotá es distinto a tocar en cualquier otro lugar. No es un sitio cualquiera y no es un concierto cualquiera; es la ciudad que los vio nacer y es el concierto que le regalan a quienes han vivido esa ciudad con ellos. Morat vuelve a su casa con el concierto más ambicioso de su carrera, esta vez de vuelta en el Movistar Arena”, se lee en la página oficial de Tu Boleta, plataforma en cargada de vender las entradas para el importante evento.

Ya es mañana World Tour. Foto: Tu Boleta - Ya es mañana Morat

¿Cuánto cuestan las entradas a los conciertos de Morat en Bogotá?

En esta ocasión se ofrecieron varias opciones en cuanto a ubicación y precios para cumplir con las expectativas de cada uno de los asistentes a las presentaciones.

Platea: $420.000 + $75.000 = $495.000.

$420.000 + $75.000 = $495.000. Tribuna Fan Sur: $730.000 + $130.400 = $860.400.

$730.000 + $130.400 = $860.400. Piso 2 (201 y 219) vista parcial: $390.000 + $69.700 = $459.700.

$390.000 + $69.700 = $459.700. Piso 2 (202–205 y 215–218): $390.000 + $69.900 = $459.700.

$390.000 + $69.900 = $459.700. Piso 2 (206–207 y 213–214): $338.000 + $60.400 = $398.400.

$338.000 + $60.400 = $398.400. Piso 2 (208–212): $338.000 + $60.400 = $398.400.

Piso 3 (307–313): $273.000 + $48.800 = $321.800.

$273.000 + $48.800 = $321.800. Piso 3 (305–306 y 314–315): $273.000 + $48.800 = $321.800.

$273.000 + $48.800 = $321.800. Piso 3 (303–304 y 316–317): $247.000 + $44.100 = $291.100.

$247.000 + $44.100 = $291.100. Piso 3 (302 y 318): $195.000 + $34.900 = $229.900.

$195.000 + $34.900 = $229.900. Piso 3 (301 y 319) vista parcial: $195.000 + $34.900 = $229.900.

Precios de las entradas al concierto de Morat. Foto: Tu Boleta - Ya es mañana Morat

Etapas de venta

Preventa Clientes Movistar: AGOTADO

Esta fase se llevó a cabo desde el lunes 2 de febrero a las 11:00 a.m. y terminó pocas horas después ya que se agotaron las entradas disponibles ara esa dinámica.

Preventa Banco Falabella:

Se activó el 2 de febrerotan pronto finalizó la etapa anterior (por función) y y estará disponible hasta el jueves 5 de febrero a las 10:59 a.m. o hasta un 70% del aforo total (lo que primero ocurra).

Público General:

Jueves 5 de febrero a las 11:00 a.m. o cuando finalice la etapa anterior (por función) y hasta agotar existencias.