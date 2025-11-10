Morat hizo historia en España: este fue el importante logro de la banda colombiana

Morat es una de las bandas colombianas con mayor crecimiento y exposición a nivel internacional, pues a lo largo de la última década han logrado cautivar a millones de personas por medio de sus composiciones y ritmos característicos.

Recientemente, visitaron varias ciudades de Latinoamérica y Europa en medio de su gira Asuntos Pendientes, la cual tenía como propósito llegar a territorios nuevos en los que nunca habían tocado y sorprender a sus fanáticos con un setlist nunca antes visto.

Morat emocionó a sus fans europeos e hizo sold-out en su más reciente presentación. | Foto: Morat - Ya Es Mañana

Además, confirmaron su participación en Coachella 2026, en donde estarán cantando en el mismo escenario que algunas de las estrellas más importantes del mundo.

Por otro lado, el pasado sábado, 8 de noviembre, Adeje, en Tenerife, España fue testigo de un concierto inolvidable, ya que, desde muy temprano, miles de fanáticos se acercaron al estadio con la esperanza de conseguir un buen lugar frente al escenario y disfrutar de un espectáculo que agotó todas sus entradas a muy pocas horas de que las boletas salieron a la venta.

En esta ocasión, más de 12.000 asistentes cantaron a todo pulmón los grandes temas del grupo colombiano, cada uno de los cinco álbumes que han publicado hasta el momento.

Este escenario fue perfecto para que los fanáticos de la agrupación, pues lograron disfrutar de varias horas de espectáculo en medio de una paisaje volcánico y la brisa del Atlántico.

Este espectáculo marcó la despedida de Morat de los escenarios españoles en uno de los momentos más especiales de su carrera, pues su último show será en Estados Unidos, en donde cerrarán con broche de oro su gira Asuntos Pendientes.

Morat cantó en España e hizo sold-out en uno de los estadios más importantes. | Foto: Paola España Comunicaciones

Así se confirmó la llegada de Morat a Coachella 2026

En una conversación que no estaría preparada, los cuatro integrantes de Morat estuvieron hablando del último lugar al que llegarían con la reciente gira de conciertos, y Juan Pablo Villamil fue el encargado de confirmar la noticia.

Juan Pablo Villamil: “Bueno, se nos está acabando la gira de Asuntos Pendientes, creo que ha estado increíble, pero si tuvieran un último asunto pendiente, ¿cuál sería?“.

Martín Vargas: “Bueno, pues yo diría que a mí me encantaría irme a Australia, ¿cómo la ven?“.

Simón Vargas: “No, muchachos, ustedes me conocen, yo con eso soy muy predecible. Mi asunto pendiente, por siempre, será Japón. De aquí hasta que lleguemos”.

Martín Vargas: “Ese es un gran asunto pendiente”.

Juan Pablo Isaza: “Bueno, yo creo que hay uno muy obvio desde hace rato y es Brasil, ese es un asunto pendiente muy importante y ojalá lo podamos saldar pronto. ¿Usted qué dice?“.

Juan Pablo Villamil: “No, se las tengo. Nuestro último asunto pendiente todavía no ha llegado, nuestro último asunto pendiente es Coachella”.