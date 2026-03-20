El calendario cultural colombiano es uno de los principales motores de movilización interna los fines de semana largos.

Eventos musicales, festivales tradicionales y experiencias académicas se articulan en distintas ciudades para atraer tanto a turistas como a público local.

Este 2026 habrá un puente festivo extra para los colombianos: tome nota porque es algo que no pasaba hace más de 6 años

Este fenómeno no es aislado. Siempre que hay un puente festivo, ciudades y municipios ofrecen espacios culturales para el ocio de quienes quieren gozar de un fin de semana largo.

En el puente de San José, hay una agenda que mezcla entretenimiento, identidad y conocimiento en distintas regiones del país.

Entre los eventos destacados se encuentran presentaciones musicales de talla internacional, actividades gastronómicas tradicionales y espacios de observación astronómica.

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Bogotá: música y sentimiento

En la capital del país se llevará a cabo uno de los festivales más importantes en materia musical, con la presencia de artistas de talla mundial, como Tyler, the Creator, Sabrina Carpenter, The Killers o Skrillex, por mencionar algunos. El evento ocupará todo el puente festivo y se dará en el Parque Simón Bolívar.

Adicionalmente, se llevará a cabo el lanzamiento del Festival Vallenato 2026, que se realiza el 20 y 21 de marzo en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Este evento funciona como antesala del festival en Valledupar e incluye presentaciones de reyes vallenatos y artistas del género, con repertorios tradicionales y contemporáneos. Contará con un homenaje especial a Rafael Orozco.

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Cali: cultura, música y agenda en crecimiento

La sucursal del cielo se vestirá de gala para recibir a uno de los artistas más importantes del género urbano, J Balvin, en el Estadio Pascual Guerrero. El concierto será la apertura de la gira del artista por varias ciuades del país y significará un impacto positivo para la ciudad. Se llevará a cabo este 21 de marzo.

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Medellín: teatro, eventos urbanos y agenda cultural anual

En el caso de Medellín, el puente festivo coincide con una agenda cultural más amplia que se desarrolla durante marzo. Entre los eventos destacados se encuentra la Semana del Teatro, programada del 20 al 28 de marzo, que reúne distintas propuestas escénicas con talento local.

Boyacá: una impresionante ventana al cielo

Villa de Leyva celebra la edición número 29 de su Festival de Astronomía, el evento más importante para los aficionados al cielo en el país. El evento cuenta con unas sesiones de “Preamanecer” los días sábado y domingo a las 4:30 a.m., en las cuales podrá observar objetos de cielo profundo (cuerpos celestes que se encuentran fuera de nuestro sistema solar) antes de que salga el sol.

Adicionalmente, en el Parque Arqueológico El Infiernito (también conocido como Monquirá), el sábado 21 se vivirá la observación del Equinoccio en el antiguo observatorio solar Muisca, una experiencia de conocimiento ancestral indígena, que se dará en el momento exacto en que los polos de la Tierra están a la misma distancia del Sol.

Parque Arqueológico de Monquirá (el infiernito). Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Manizales: el paso fino del caballo caldense

Expoferias será la sede de la Exposición Nacional Equina, un evento de alto nivel que se concentrará en la excelencia del trote, galope y el paso fino colombiano, reuniendo a los criaderos más prestigiosos del país hasta el domingo 22 de marzo.

Estas experiencias permitirán a los colombianos disfrutar varias experiencias para salir de la rutina en un puente festivo bastante esperado, ya que el último receso de 3 días se dio el 12 de enero.