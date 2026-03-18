Festival Estéreo Picnic 2026: estos son los cierres y desvíos viales en Bogotá desde el 19 al 23 de marzo

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en inmediaciones del Parque Simón Bolívar donde se llevará a cabo el Festival Estéreo Picnic 2026 durante los días 20, 21, 22 y 23 de marzo de 2026.

Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá: así podrá llegar y regresar del evento con rutas especiales de TransMilenio

Tramo vial, tipo de cierre y horas

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total de la calzada sur, 02:00 p. m. del 19 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo .

. Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, cierre total de ciclorruta costado sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60: cierre total de sendero peatonal costado sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo . Glorieta avenida calle 63 por avenida carrera 60, carril lento de la conectante occidente-sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 horas del 23 de marzo.

. Glorieta avenida calle 63 por avenida carrera 60, carril lento de la conectante occidente-sur, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 horas del 23 de marzo. Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de la calzada occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo . Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de ciclorruta costado occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

. Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de ciclorruta costado occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo. Avenida carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53, cierre total de sendero peatonal costado occidental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo .

. Avenida carrera 60 entre la transversal 59A y la avenida calle 63, cierre total de la calzada oriental, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo .

. Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo .

. Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre carril norte de la calzada norte, 00:00 horas del 20 de marzo a 08:00 a. m. del 23 de marzo.

Desvíos autorizados

Quienes se desplazan en sentido norte-sur por la avenida carrera 60 deberán tomar la avenida calle 63 al occidente-avenida carrera 68 al sur. (Ver mapa 1).

Mapa 1. Foto: Alcaldía de Bogotá

Las personas que circulen en sentido oriente–occidente por la avenida calle 63–avenida carrera 60 al sur–avenida calle 26 al occidente deberán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al occidente o avenida carrera 70 al sur y avenida calle 26 al occidente. (Ver mapa 2).

Mapa 2. Foto: Alcaldía de Bogotá

Quienes van en sentido norte-sur, por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. (Ver mapa 3).

Mapa 3. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los usuarios que se desplazan en sentido occidente-oriente por la avenida calle 63 deberán tomar la avenida carrera 68 al norte–calle 67 al oriente–avenida carrera 60 al norte–avenida calle 68 al oriente. (Ver mapa 4).

Mapa 4. Foto: Alcaldía de Bogotá

Las personas que van en sentido sur-norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente deberán tomar la avenida calle 53 al oriente. (Ver mapa 5).