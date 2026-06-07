Anuncian cierre de carril en la carrera 40: estas son las afectaciones para la movilidad en Bogotá

La Secretaría de Movilidad anunció que habrá cambios en la movilidad de Bogotá y reubicación de paraderos de SITP por obras de mejoramiento en la malla vial. La zona afectada es la avenida carrera 40 entre avenida calle 26 y calle 24C en la localidad de Teusaquillo.

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La entidad autorizó el cierre de un carril en el sentido norte-sur a partir del próximo martes 9 de junio. El objetivo es adelantar actividades de rehabilitación en la vía, construcción de redes, cicloinfraestructura y mejoramiento del espacio público.

Las obras obedecen al cumplimiento del contrato IDU-1787-2023 y obligan al cierre del carril oriental de la calzada occidental en sentido norte a sur, de la carrera 40 entre calle 26 y calle 24C.

Según el cronograma anunciado por el Distrito, las actividades tendrán una duración de cinco meses a partir de la fecha de inicio. Para reducir las afectaciones a la movilidad y garantizar la seguridad de los usuarios, la Secretaría autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para los cierres, que tendrán un horario de 24 horas.

La reubicación de un paradero del SITP es una de las medidas del Plan de Manejo de Tránsito. Foto: SDM

¿Cómo cambia la movilidad?

Los usuarios de Teusaquillo deberán estar atentos a las señales de tránsito y actualizaciones de SITP que aparezcan en canales oficiales o la aplicación TransMiApp.

Vehículos particulares y transporte público: los conductores que se desplacen en sentido norte-sur por la avenida carrera 40 deberán tomar el carril habilitado sobre la calzada occidental. Los que necesiten tomar el retorno hacia el norte en la calle 24C tendrán que circular por el carril permitido.

“Los usuarios que circulen en sentido sur-norte por la avenida carrera 40 y toman el retorno hacia el sur a la altura de la calle 24C, continuarán circulando por el carril habilitado sobre el retorno”, agregó la Secretaría.

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Paraderos de SITP: el paradero del SITP 391A06, que se ubica en la avenida carrera 40 con calle 24C, será trasladado 50 metros al norte de la calle 25. Las rutas afectadas son T40 y K505.

Adicionalmente, se moverá 40 metros de la avenida carrera 40 el paradero para los servicios A127 y L149.

Tránsito peatonal: los andenes y demás infraestructura peatonal no tendrá afectaciones durante las obras de rehabilitación vial.