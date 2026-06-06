Prográmese: cierres y desvíos en Bogotá por la carrera Adidas Splits 14K

Este domingo Bogotá vivirá una nueva jornada deportiva de la mano de la carrera Adidas Splits 14K. El evento iniciará en la Plazoleta del Éxito Country, ubicado en la calle 134, al norte de la capital.

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó que debido al recorrido, se realizarán cierres y desvíos viales durante la competencia. La carrera saldrá de la avenida calle 134 parque Country Comodor, tomará carrera 9 al sur, seguirá por la diagonal 92 al sur, la Glorieta avenida NQS por calle 94 salida al occidente, seguirá por la 94 al oriente, tomará la carrera 15 al sur y hará retorno al norte a la altura de la avenida calle 85.

La competición contará con una zona de experiencias, premios de Adidas en podios, guardarropas, área de recuperación y diversos puntos de hidratación para los corredores.

Cierres viales

La Secretaría autorizó los siguientes cierres viales con las horas determinadas.

Carrera 9 entre calle 133 y calle 131A, cierre total – calzada occidental, 10:00 p. m. del 06 de junio a 12:00 p. m. del 07 de junio.

Carrera 9 entre calle 134 y avenida calle 131A, cierre total – calzada occidental, 05:00 a. m. del 07 de junio a 12:00 a. m. del mismo día.

Carrera 9 calle 131A y avenida calle 116, cierre total – calzada occidental, 05:00 a. m. del 07 de junio a 10:30 a. m. del mismo día.

Carrera 9 avenida calle 116 y avenida calle 100, cierre total – calzada occidental, 05:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del mismo día.

Diagonal 92 entre avenida calle 100 y carrera 23, cierre total – calzada occidental, 05:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del 07 de junio.

– calzada occidental, 05:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del 07 de junio. Glorieta avenida NQS por calle 94, cierre total, 06:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del 07 de junio.

Calle 94 entre avenida NQS y avenida carrera 15, cierre total – calzada sur, 06:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del mismo día.

Carrera 15 entre calle 94 y avenida calle 85, cierre total, 06:00 a. m. del 07 de junio a 09:00 a. m. del 07 de junio.

Desvíos de este domingo 7 de junio en Bogotá por la competencia. Foto: SDM

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Además de los cierres, hay desvíos autorizados debido a las labores de montaje. La recomendación es que los conductores que circulen por la avenida calle 134 en sentido occidente-oriente tomen la avenida calle 134 y la avenida carrera 7 al sur o al norte.

“Durante las actividades de montaje, las personas que circulen en sentido norte-sur por la avenida carrera 9, deberán tomar la avenida calle 134 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 11B – avenida calle 134 al oriente – carrera 10 al sur – calle 131A al oriente – avenida carrera 9 al sur empalmando con recorrido habitual”, agregó la Secretaría.

Las personas que transitan en sentido oriente-occidente por la calle 94 y quieran tomar la avenida NQS al sur, deberán agarrar la carrera 19 al norte y posteriormente la avenida calle 100 al occidente.

Para conocer más detalles sobre los desvíos del domingo por la carrera, la entidad recomendó a los usuarios del sector que estén atentos a las redes sociales de la Secretaría y revisen las actualizaciones de la jornada.