Real Madrid sella acuerdo hasta 2034: “Es el más importante de la historia del fútbol”

Cuando se piensa en el Real Madrid, se piensa en grandeza, en jerarquía, en jugadores de élite y en títulos. Sin embargo, de la mano de Florentino Pérez, estos aspectos han pasado a ser solo una parte de la esencia del conjunto merengue.

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Y es que, el magnate español ha conseguido crear un ecosistema financiero alrededor de la estructura deportiva del club más laureado del fútbol europeo. Esto no solo se representa en los excéntricos fichajes o la renovación de su recinto deportivo, sino también en la cantidad de dinero que pagan las marcas para aparecer, tanto en el Santiago Bernabéu, como en la mítica camiseta blanca.

Según medios españoles, el acuerdo actual está avaluado en 120 millones de euros. Foto: Real Madrid

Por esta razón, la renovación de Adidas como fabricante de las camisetas de la ‘casa blanca’ hasta 2034 ha sido anunciada por todo lo alto por parte de Pérez, quien manifestó lo siguiente:

“Este acuerdo que hoy sellamos es el más importante de la historia del fútbol. La alianza estratégica entre el Real Madrid y Adidas nos ha ayudado durante estas tres décadas a vivir una de las etapas más maravillosas de nuestra historia. Y también nos ha servido para seguir alimentando este sentimiento universal que es el madridismo”.

Por su parte, Bjørn Gulden, CEO de la marca alemana, afirmó: “El Real Madrid es un club muy especial con una historia impresionante. Estoy extremadamente orgulloso de que las tres bandas sigan formando parte de esta extraordinaria historia de éxito. Estamos deseando continuar creando los mejores productos para el equipo, ayudándoles a rendir al más alto nivel, y ofrecer a los aficionados de todo el mundo productos de estilo de vida atractivos que les permitan mostrar su pasión y apoyo por el club, tanto en los estadios como en las calles”.

Vestir al Real Madrid no solamente es tener el honor de confeccionar la camiseta blanca con la que Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr. o Sergio Ramos han escrito la historia del fútbol mundial; es tener a su mano, la mayor venta de camisetas en todo el globo terráqueo. Solo en 2025, el club ‘merengue’ vendió más de 3.100.000 de equipaciones, según datos de Euroméricas Sport Marketing.

Haciendo cuentas, el Madrid se embolsa 1.408.000.000.000 de pesos colombianos al año solo en venta de equipaciones. Foto: Prensa Real Madrid.

A lo largo de la historia entre alemanes y españoles, el cuadro blanco logró alzar ocho Champions League, por lo que, el Real Madrid, a través de un comunicado, recordó lo que, para la institución, han sido las camisetas más míticas de los ‘merengues’.

“Entre los diseños más célebres se encuentran la equipación de la temporada 2011/2012 con detalles dorados (camiseta que usaron en el único título de liga de José Mourinho, entrenador que regresa en 2026), que reflejaba el estatus de realeza del club durante una temporada histórica en la Liga, o la legendaria camiseta del Centenario de la temporada 2001/2002: una obra maestra de un blanco impoluto, inmortalizada por el gol de la victoria de Zidane en la final de Champions League”.