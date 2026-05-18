“José Mourinho regresa al Real Madrid”: Fabrizio Romano lo revela y da detalles del contrato

“José Mourinho regresa al Real Madrid”: esa es la información que entregó el reconocido periodista del mercado de pases, Fabrizio Romano, por medio de su cuenta de X. Se dio en la mañana de este lunes, 18 de mayo, y ha causado todo tipo de reacciones.

Marca: José Mourinho es el elegido como nuevo DT del Real Madrid

Es un tema que la prensa deportiva europea ha tratado a lo largo de las últimas semanas, y que estaría a tan solo días de ser un hecho. The special one regresaría al Bernabéu, como técnico de la casa blanca, luego de 13 años.

José Mourinho dirigiendo al Real Madrid en 2011. Foto: Getty Images

Fabrizio Romano: “Contrato inicial por dos años”

“Todos los términos han sido acordados verbalmente entre José Mourinho y Real Madrid, esperando firmar todos los documentos. Plan para un contrato inicial de dos años, JM viajará a Madrid después del partido Real-Bilbao. The special one está de vuelta", fue la información de Romano.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Cabe recordar que José Mourinho es el actual entrenador del Benfica, donde dirige al colombiano Richard Ríos, En Portugal logró una destacada campaña, y tomando en cuenta la crisis en Real Madrid, parece que Florentino Pérez lo considera como su opción número uno en un vestuario absolutamente golpeado.

En su estancia con Real Madrid, Mourinho ganó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Su talón de Aquiles acabó siendo la Champions League, donde quedó varias veces cerca pero no pasó más allá de semifinales.

Sin embargo, a Mourinho se le recuerda por dejar unas bases en Real Madrid, mismas que después fueron aprovechadas por entrenadores como Carlo Ancelotti y Zidane, quienes sí obtuvieron la Liga de Campeones.

Los refuerzos que llevaría Mourinho al Real Madrid

La prensa en España no habla de otra cosa, y de cómo José Mourinho encararía su segundo paso por Real Madrid. Entre arreglar un vestuario roto, ganar títulos y los refuerzos que llevaría a Valdebebas, la presión sobre el portugués es enorme.

Jorge Valdano, recordado exjugador y extécnico del Real Madrid, habló en Movistar Plus Deportes y afirmó que la lista de refuerzos que Mou debería pedir en la casa blanca serían cinco. Además, lo explicó.

Jorge Valdano, histórico del Real Madrid, opinó sobre el regreso de Mourinho a la casa blanca. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Faltan por lo menos cuatro defensas, le hace falta algún centrocampista que le de equilibrio a la plantilla”, dijo Valdano.

Sobre cómo sería la primera impresión de José Mourinho en este vestuario del Madrid, el argentino afirmó: “Mourinho creo que va a llegar con su cara más seductora. Al comienzo todo será muy plácido, creo que los jugadores van a responder también porque no hay Mundialito de por medio. Supongo que la pretemporada será un poco más exigente y eso ayudará a un mejor rendimiento de la plantilla”.