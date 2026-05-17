Luis Díaz y Mane Díaz prendieron la fiesta en Bayern: canto y baile celebrando la Bundesliga

Son horas de celebración en Bayern Múnich, que el pasado 16 de mayo goleó 5-1 al Colonia, en la última fecha de la Bundesliga 2025-2026, y alzó el trofeo de campeón. Aunque los bávaros ya se habían asegurado el título, les faltaba levantar la distinción.

‘Blooper’ de Luis Díaz levantando el trofeo de Bundesliga: en Bayern no aguantaron la risa

Luis Díaz ha sido más que indispensable en esta campaña del Bayern Múnich. Por tanto, el guajiro celebró por todo lo alto, junto a sus compañeros, pero también al lado de su familia. Su padre, Mane Díaz, también estuvo presente.

Luis Díaz y Mane Díaz prendieron la fiesta en Bayern Múnich

Entre bailes, canto y euforia, fueron los Díaz quienes prendieron la fiesta en Bayern. Al lado de los colombianos, varios jugadores del cuadro bávaro les seguían el paso, donde el jugador de la Selección Colombia se mostró muy feliz.

🎶 Was für ein Familienduett von Luis Díaz und seinem Papa 😂🇨🇴🕺 pic.twitter.com/j1pzWfkAqs — FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2026

Luchos first Rathausbalkon 😍🏆 pic.twitter.com/m2bLK9GBn3 — FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2026

Michael Olise dancing on & off the pitch 🙂‍↔️🕺 pic.twitter.com/rci7dbesji — FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2026

La alegría es absoluta en Bayern Múnich, que además consiguió un récord de goles anotados en una sola temporada liguera (122), quitándole al Real Madrid la marca que ya tenía desde hace varios años atrás.

Aún puede ser un curso más que importante para Bayern. Les falta jugar la final de la DFB Pokal, el 23 de mayo, ante Stuttgart. Si logran el trofeo, se harán con el triplete alemán: Supercopa, Bundesliga y Copa.

La felicitación de Kompany a sus jugadores del Bayern

“Quiero felicitar especialmente a los chicos“, afirmó el estratega belga. Y añadió: ”Algo que a menudo no se percibe fuera de nuestros partidos en el estadio es el duro trabajo diario que hay detrás de un éxito así. Quiero dar las gracias a los chicos por ello y creo que se merecen un aplauso especial“.

Tampoco se olvidó de enviarle un saludo a la hinchada, acostumbrada a ganar y algo golpeada por la eliminación de Champions: “Gracias por vuestro apoyo, esta noche celebramos el título, y luego seguimos adelante“.