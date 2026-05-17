Error arbitral perjudicó a Neymar y a Santos: escándalo en Brasil y resuena en la selección

Este domingo, 17 de mayo, acabó siendo tormentoso para Santos. O Peixe cayó goleado 3-0 en casa ante Coritiba por la fecha 16 del Brasileirao. Además de la dura derrota, Neymar reclamó un escándalo que ya le da la vuelta al mundo.

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Corrían los 21′ del segundo tiempo, cuando Neymar sintió una molestia física y salió del campo para ser atendido. En ese instante, Santos iba a hacer un cambio: ingresaría Robinho Jr por el número 31, Gonzalo Escobar. Sin embargo, el cuarto árbitro, al ver a Ney fuera por su molestia, creyó que era el astro brasileño quien debía ser sustituido.

El tablero mostró, entonces, que en Santos salía el 10 (Neymar) e ingresaba el 7 (Robinho Júnior). Como Robinho ingresó al campo, el cambio quedó hecho y Neymar tuvo que salir. Ahí arrancó la protesta.

En un momento, Neymar mostró el papel donde decía que la sustitución era que salía el 31 e ingresaba el 7, pero ya no había nada que hacer.

Neymar mostrando o papel com o número 31 pra sair de campo.



Muita reclamação do Santos. pic.twitter.com/ze3vAzqd8c — Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 17, 2026

Santos FC: “El cuarto árbitro erró la sustitución”

La molestia por el error arbitral se trasladó a las redes del Santos. En el trino donde informaban el cambio, O Peixe dejó claro que se trató de un fallo y que ya estaba contrastado por la cobertura televisiva.

“El cuarto árbitro erró la sustitución. Información confirmada por la cobertura televisiva y por el propio papel utilizado por el arbitraje durante el cambio. Un error inexplicable que no fue corregido", escribió Santos en su X oficial.

2T/21': SUBSTITUIÇÃO



↪ Robinho Jr

↩ Neymar



O quarto árbitro errou a substituição. Informação confirmada pela cobertura televisa e pelo próprio papel utilizado pela arbitragem durante a troca. Um erro inexplicável que não foi corrigido.#SANxCFC | 0x3 — Santos FC (@SantosFC) May 17, 2026

La ola de comentarios se desató por medio de las redes sociales. Tanto la prensa como los aficionados criticaron duramente lo ocurrido, señalando que el error arbitral perjudicó al experimentado futbolista.

Cabe resaltar que, al momento del cambio errado, Santos ya perdía por 3-0. Sin embargo, era un partido vital para Neymar de cara a la convocatoria final de la selección de Brasil.

Ney integra la prelista que emitió Carlo Ancelotti en las últimas horas, por lo que esperaba lucirse en Santos para ser incluido en la convocatoria definitiva.