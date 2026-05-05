Investigan a Neymar por agredir al hijo de Robinho: Santos se pronunció sobre el escándalo

Santos de Brasil abrió investigación interna por un altercado entre Neymar y Robinho Junior, durante una sesión de entrenamiento del equipo principal.

La prensa brasileña reportó que Robinho Jr, considerado una de las mayores promesas del club, acusó a Neymar de “agresión” tras el incidente ocurrido el domingo en el centro de entrenamientos Rey Pelé, en Santos, estado de Sao Paulo.

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Según Globo Esporte, los representantes del joven jugador de 18 años notificaron al Santos que evalúan rescindir contrato si no se toman medidas.

“Fue iniciado, luego de los hechos, un proceso de investigación interna”, anunció el club en un comunicado, sin dar mayores detalles sobre la riña.

Robinho Jr y Neymar durante un partido de liga contra Flamengo. Foto: Getty Images

De acuerdo con medios de comunicación, todo empezó después de que Robinho Junior -hijo del exjugador de Real Madrid, Manchester City y el propio Santos, entre otros clubes- driblase a Neymar.

Según esos medios, el lance no gustó al astro de 34 años, que insultó a su compañero, le hizo una dura entrada y, entre empujones, le dio una bofetada. “El departamento jurídico del club es el responsable de conducir la investigación”, agregó la dirigencia de Santos.

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Ni Neymar ni Robinho Jr. se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Decimosexto en el campeonato brasileño, bordeando la zona de descenso, el viejo equipo de Pelé visitará este martes a Deportivo Recoleta de Paraguay en la Copa Sudamericana. Tanto Neymar como el hijo de Robinho están en la convocatoria.

Neymar apura con el Santos sus opciones de convencer al italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, de incluirlo en su llamado para el Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Boletería agotada en Paraguay

Aún con todo el escándalo que se formó por la presunta pelea, la visita de Neymar a Paraguay agotó toda la boletería para el duelo programado para este martes a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

Recoleta, que disputa la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, sabe cómo incomodar a Santos, al igualar a un gol en su visita al estadio Vila Belmiro en el juego de ida.

En ese partido, el Recoleta del entrenador Jorge González pudo sortear las sostenidas incursiones de Neymar y su dupla en el ataque, Gabriel Barbosa.

El astro brasileño ha sido de lejos la figura de la Sudamericana más buscada por los fanáticos y hasta por sus rivales, que no escatiman para pedirle un autógrafo, retratarse en una selfie o solicitarle alguna prenda.

*Con información de la AFP.