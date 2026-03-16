Desde hace días se había anticipado que la lista de Brasil para los próximos amistosos saldría durante este lunes, 16 de marzo. Carlo Ancelotti comparecería ante los medios de comunicación para darles a conocer los nuevos llamados de la pentacampeona del mundo.

Sobre la 1:30 p.m. de Colombia, el seleccionador de origen italiano se dejó ver en la sala de prensa; allí dijo uno a uno los nombres de los llamados, junto a su respectivo equipo. Fueron minutos extensos, hasta que habló de los atacantes.

Allí era esperado que dijera “Neymar, de Santos”, pero esto no pasó. Firme con sus convicciones, Ancelotti parece haber analizado y decidido que el astro sigue sin estar al 100% de sus condiciones, lo que no permite que retorne a la verdeamarela.

“Neymar no está en esta convocatoria porque no está al 100%. Necesita seguir trabajando y demostrar una buena condición física. Podría estar en el Mundial”, aseveró sin tapujos el italiano con pasos por Real Madrid, AC Milan, entre otros planteles reconocidos mundialmente.

Adicionalmente, en las respuestas a las preguntas que le hizo la prensa sobre cómo había elegido a los convocados, el DT habló de tomar en cuenta que estuvieran completamente sanos, así como en momentos deportivos ideales para amistosos del más alto nivel.

Neymar Jr., figura de Santos y la Selección de Brasil Foto: Getty Images

En esta doble fecha FIFA que se aproxima, Brasil estará jugando contra Francia y Croacia, los mismos rivales que tendrá la Selección Colombia, pero en fechas cruzadas.

Ambos conjuntos europeos ostentan ser campeones mundiales recientes, con procesos exitosos en 2018 y 2022. Francia fue campeona y subcampeona de las últimas dos ediciones, mientras que Croacia fue segunda en Rusia.

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Lista de convocados de Brasil:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe).

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe). Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibáñez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma). Volantes: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).

Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray). Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinicius Junior (Real Madrid).

Endrick es la más grande novedad, ante la ausencia obligada de Rodrygo. Quien se menciona inicialmente salió del Real Madrid a Lyon, donde ha demostrado que es digno de la citación que tiene.

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Endrick y su renacer

El joven delantero Endrick, renacido tras llegar al Olympique de Lyon cedido por el Real Madrid, es la gran novedad en la convocatoria de Brasil para los amistosos contra Francia y Croacia de este mes, anunció el lunes el seleccionador Carlo Ancelotti.

Endrick, de 19 años, es llamado por primera vez por Ancelotti, el técnico con el que debutó en el Real Madrid.

Endrick ha reencontrado su nivel en Lyon, de Francia. Foto: AFP

Los regresos tras bajas por lesión del extremo Raphinha, del Barcelona, y del portero Alisson, del Liverpool, resaltan en la lista para los primeros partidos amistosos del año de la Canarinha, en preparación para el Mundial.

El último partido de Endrick con la camiseta de Brasil fue la derrota 4-1 ante Argentina en Buenos Aires que le costó el cargo a Dorival Júnior, reemplazado por el entrenador italiano. Suma 14 partidos internacionales, con tres goles.

*Con información de AFP.