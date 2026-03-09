Ancelotti, sin rodeos con Neymar: decisión y sorpresa en Brasil rumbo al Mundial 2026

Surgen día a día las noticias sobre las selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial de 2026. Brasil es una que tiene puesta la ilusión en alzar el sexto trofeo en su historia bajo el mando, esta vez, de Carlo Ancelotti.

Rodrygo, del Real Madrid, fue una de las grandes figuras de las que se supo su ausencia a tres meses de la cita. Una lesión grave le impidió al de 25 estar, lo que modificó en cierta medida los planes del seleccionado brasileño.

Ante la baja de dicho atacante, se hizo aún más fuerte la versión de que Neymar Jr. regresase al combinado nacional.

Neymar Jr., figura de Santos y la Selección de Brasil Foto: Getty Images

Como se sabe de manera pública, la estrella que pasó por Barcelona, PSG, entre otros clubes, hoy día está en Santos y viene llevando un proceso lento por estar nuevamente a punto en su condición física.

Hace ya un largo tiempo que Ney no es tenido en cuenta, pero en poco y de cara a la próxima Copa del Mundo, las cosas podrían cambiar de manera radical.

Ancelotti decide sobre Neymar

‘Carletto’, por más que se llame Neymar, no se ha dejado intimidar sobre la citación del crack brasileño. Solo hasta ahora, y con todas las prevenciones posibles, es que ha decidido sumarlo a una prelista para la próxima fecha de amistoso FIFA ante Francia y Croacia.

Según lo dio a conocer el medio Ge Globo: “Neymar está incluido en la lista preliminar de convocados para la selección absoluta”.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil Foto: Getty Images

Con la intención de hacerle un último seguimiento al jugador, el DT viajará a la sede del próximo partido del Peixe. Infortunadamente, allí no tendrá acción el 10, debido a que lo cuidan para la siguiente salida ante Corinthians.

A pesar de que Neymar no estará, “Ancelotti viaja a Mirassol, pero el delantero se perderá el partido contra el Santos”, precisa el medio citado.

Sobre la fecha en la que se sabrá si el italiano suma de manera definitiva al astro sudamericano, GE dice: “La lista de convocados para los amistosos ante Francia y Croacia se conocerá el próximo lunes”.

Croacia le reveló a Colombia su convocatoria para el amistoso: ¿para cuándo la de Lorenzo?

A su vez hacen una aclaración sobre lo que es estar en la prelista: “Estar en la lista preliminar no garantiza que Neymar sea convocado para los amistosos, que se celebrarán los días 26 y 31 de este mes en Estados Unidos. La lista definitiva de jugadores se anunciará el próximo lunes 16″.

Más novedades en Brasil

A su disposición el técnico europeo tiene cientos de jugadores en Brasil. No obstante, tiene que ser muy preciso para la elección de los que realmente se merezcan estar en el Mundial.

En cuanto al ataque, GE cuenta que se ha fijado en “Rayan, ex del Vasco y actualmente brilla en el Bournemouth de Inglaterra; también está en la lista preliminar de Ancelotti”.

Batalla campal en Brasil entre jugadores en el clásico Cruzeiro vs. Mineiro: El Mineirao fue un ring de boxeo

“Igor, Thiago y Endrick también son muy bien considerados por el seleccionador italiano, que quiere observarlos de cerca antes de decidir quién será el número 9 de Brasil en el Mundial”, suman.

“Sin Éder Militão, lesionado, y con Alexsandro Ribeiro en un estado de forma irregular en el Lille, Ancelotti ha incluido a Léo Pereira y Bremer en la lista preliminar”, completan de nombres que llaman la atención rumbo a la cita mundialista.