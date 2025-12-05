Carlo Ancelotti lanza sorpresiva declaración sobre Neymar para el Mundial 2026: Brasil expectante

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, evitó poner focos sobre Neymar de cara al Mundial de 2026, tras el sorteo que encuadró este viernes, 5 de diciembre, a la Canarinha en el Grupo C del torneo junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Ancelotti, sin embargo, volvió a dejar las puertas abiertas para el astro del Santos, quien ha estado ausente en el equipo nacional desde hace más de dos años.

“Como hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros futbolistas. Tenemos que pensar en Brasil, que puede estar con Neymar o sin Neymar”, dijo el entrenador de 66 años en Washington, donde se llevó a cabo el sorteo.

“Estamos en diciembre, la Copa del Mundo va a comenzar en junio y voy a escoger el equipo en mayo. Si Neymar merece estar en el Mundial, si Neymar está bien, si Neymar está mejor que otro (jugador), va a jugar y punto”, expresó en conferencia de prensa.

“Yo no tengo deudas con nadie”, subrayó.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, el atacante de 33 años jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión que lo sacó por meses de las canchas.

Neymar en el último partido que jugó con la Selección de Brasil, en octubre de 2023. | Foto: Getty Images

En cuanto a la suerte de Brasil en el sorteo, Ancelotti mostró respeto por “todos los rivales”.

Los pentacampeones mundiales debutarán el 13 de junio contra Marruecos y enfrentarán después a Haití, el 19, y a Escocia, el 24.

“Marruecos lo hizo muy bien en la Copa del Mundo de Catar 2022 (competición en la que llegó a las semifinales) y sigue haciéndolo muy bien (...). Es un equipo sólido, bien organizado”, dijo el DT del Scratch.

“Y como respetamos a Marruecos, tenemos que respetar también a Escocia y Haití”, siguió.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, en el sorteo del Mundial 2026. | Foto: FIFA via Getty Images

Francia y Croacia en el camino

En el marco del sorteo al Mundial 2026, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que la selección brasileña jugará amistosos contra Francia y Croacia en marzo, en Estados Unidos. La fecha y la ciudad sede de estos compromisos aún está por confirmar.

“Son juegos contra equipos muy fuertes: Francia, uno de los mejores equipos del mundo, y Croacia, un equipo con mucha experiencia en el Mundial”, indicó Ancelotti.

Adelantó que la convocatoria para esos encuentros “no va a ser la definitiva (para el Mundial), pero va a estar muy cerca de serlo”, si bien consideró que en los siguientes meses “puede pasar de todo” en cuanto a lesiones.

Por la entidad de los rivales, “no va a ser un momento para hacer test”, remarcó.