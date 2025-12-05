Suscribirse

Deportes

🔴 EN VIVO | Sorteo del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y las últimas noticias desde Washington

Este viernes se conocerá el camino de la Selección Colombia y todos los países participantes en la Copa del Mundo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 11:23 a. m.
WASHINGTON, DC - DECEMBER 3: FIFA President Gianni Infantino on a visit to the Kennedy center ahead of the FIFA World Cup 2026 draw on December 3, 2025 in Washington, DC. (Photo by Tasos Katopodis - FIFA/FIFA via Getty Images)
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026 | Foto: FIFA via Getty Images

Actualizaciones

Donald Trump será galardonado

Donald Trump recibirá un Premio a la Paz que la FIFA se inventó oportunamente para el sorteo en el Centro Kennedy, de manos de su amigo, el presidente Gianni Infantino.

Néstor Lorenzo en Washington

El técnico de la Selección Colombia hará presencia en el sorteo y vaticina el camino de la Tricolor. “El objetivo es llegar al último día. Hay que ir paso a paso, partido a partido”, declaró.

Con 42 selecciones clasificadas y seis cupos pendientes de definirse por la vía del repechaje, este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026.

Washington fue la sede elegida por la FIFA para el esperado evento en el que se definirán los grupos y el camino de cada país para la cita orbital del próximo año.

La Selección Colombia está en el bombo 2 y espera que la suerte le sonría para evitar a alguno de los campeones del mundo que están sembrados como cabeza de serie.

¿A qué hora y qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo empezará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) y será transmitido en tres canales de manera simultánea: Caracol, RCN y Win Sports.

Contexto: Mundial 2026: esta es la razón por la que el sorteo se hace antes de conocer todos los clasificados

Bombos del sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

Noticias relacionadas

Selección ColombiaFIFAMundial 2026en vivo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.