Deportes
🔴 EN VIVO | Sorteo del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y las últimas noticias desde Washington
Este viernes se conocerá el camino de la Selección Colombia y todos los países participantes en la Copa del Mundo.
Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas
Actualizaciones
7:04 a. m.:
Donald Trump será galardonado
6:34 a. m.:
Néstor Lorenzo en Washington
Donald Trump será galardonado
Donald Trump recibirá un Premio a la Paz que la FIFA se inventó oportunamente para el sorteo en el Centro Kennedy, de manos de su amigo, el presidente Gianni Infantino.
Néstor Lorenzo en Washington
El técnico de la Selección Colombia hará presencia en el sorteo y vaticina el camino de la Tricolor. “El objetivo es llegar al último día. Hay que ir paso a paso, partido a partido”, declaró.
#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol— ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 5, 2025
Néstor Lorenzo habla desde Washington antes del sorteo
"Un buen Mundial sería LLEGAR AL ÚLTIMO DÍA"
Queremos leer tu opinión con #ESPNF90Colombia pic.twitter.com/5J8Pzk8fDa
Con 42 selecciones clasificadas y seis cupos pendientes de definirse por la vía del repechaje, este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026.
Washington fue la sede elegida por la FIFA para el esperado evento en el que se definirán los grupos y el camino de cada país para la cita orbital del próximo año.
La Selección Colombia está en el bombo 2 y espera que la suerte le sonría para evitar a alguno de los campeones del mundo que están sembrados como cabeza de serie.
¿A qué hora y qué canal transmite el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo empezará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) y será transmitido en tres canales de manera simultánea: Caracol, RCN y Win Sports.
Bombos del sorteo del Mundial 2026
- Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.