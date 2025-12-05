Deportes

🔴 EN VIVO | Sorteo del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y las últimas noticias desde Washington

Este viernes se conocerá el camino de la Selección Colombia y todos los países participantes en la Copa del Mundo.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

5 de diciembre de 2025, 11:23 a. m.