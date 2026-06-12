La Selección Canadá enfrentó su debut en el Mundial 2026 ante Bosnia-Herzegovina y dejó un discreto marcador cuando más se esperaba de una victoria en las gradas canadienses. Los balcánicos, recordados por eliminar a Italia en el repechaje de la Uefa en marzo pasado, abrieron el marcador en el estadio de Toronto, pero el equipo norteamericano pudo reaccionar en la segunda parte y se salvó con un empate.

Diego Gómez se quebró en vivo: razón del llanto para el debut con Paraguay en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se pronunció y dejó un mensaje que retumba en Colombia para el Mundial 2026

Fue un 1-1 el marcador final. En este partido, el lateral Alphonso Davies, figura en el Bayern Múnich y compañero de Luis Díaz en la Bundesliga, no sumó minutos, estuvo en la suplencia y brilló por su ausencia debido a una lesión muscular. El entrenador Jesse Marsch tuvo que hacer cambios claves en sistema táctico, que parece hicieron efecto ante Bosnia.

La baja de Davies es bastante sensible, en un equipo donde es la máxima estrella y su aporte tanto en el camerino como en la cancha es fundamental. Alphonso ha hecho parte activamente de este gran proceso deportivo en el fútbol masculino canadiense y ahora se espera que pueda estar disponible para los juegos ante Suiza y Qatar.

Por otra parte, así como en el debut de México con Julián Quiñones, Colombia dijo presente con otro representante en las canchas más allá de la Tricolor. Jonathan Osorio, futbolista de raíces colombianas, entró en los minutos finales contra Bosnia y los canadienses presionaron por el segundo tanto en el final.

Pero, ¿Quién es Jonathan Osorio?

Es un futbolista profesional canadiense de ascendencia colombiana, que nació el 12 de junio de 1992 en Toronto. Juega como volante central y es una figura del Toronto FC de la Major League Soccer (MLS). Su presencia es habitual en la Selección de Canadá.

Jonathan Osorio tras el juego ante Bosnia. Foto: NATHAN DENETTE/The Canadian Pres

Se está acercando a la lista de 100 partidos con Canadá. Los padres de Jonathan Osorio son colombianos, su padre es de Cali y su madre de Medellín, lo que le otorga una fuerte conexión cultural con Colombia, aunque siempre ha estado alejado del FPC.

Osorio ingresó al minuto 90′, tuvo tres toques claves de pelota en zona ofensiva que aportaron para sentenciar a los bosnios en defensa.

De esta manera, Bosnia y Canadá, con goles de Jovo Lukic y Cyle Larin, reparten puntos y toman la delantera en el grupo B, a falta del partido Suiza vs. Qatar, donde se espera que Davies vuelva a la titular, así como el colombo-canadiense, Jonathan Osorio.