Cristiano Ronaldo se pronunció y dejó un mensaje que retumba en Colombia para el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya empezó, pero Portugal todavía debe esperar cinco días más para hacer su debut oficial ante RD Congo en un grupo K que comparte con la Selección Colombia y Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo, capitán del combinado luso, atendió a los medios de comunicación este viernes y dio sus sensaciones de lo que será la Copa del Mundo a la que llegan como favoritos.

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“Con gran alegría, sabemos que el Mundial siempre es una competición especial, al igual que la Eurocopa, y afrontamos la prueba con muchas esperanzas”, declaró.

El astro portugués aseguró que se encuentra en plenitud física y listo para afrontar su sexta participación en la Copa del Mundo, récord absoluto al que también llegará Lionel Messi y Guillermo Ochoa.

Portugal es favorita a conseguir el título en este Mundial, sin embargo, Cristiano prefiere hablar con cautela. “Solo lo sabremos al final. Es una muy buena generación, pero hay factores que no podemos controlar, como los partidos, ganar o perder, eso es lo más importante. Creo que es una generación que le dará mucha alegría al pueblo portugués”, dijo.

La advertencia de Cristiano

Para el delantero de Al-Nassr fueron buenos exámenes los amistosos ante Chile y Nigeria, pero ahora llega la hora de la verdad con RD Congo, Uzbekistán y Colombia en el horizonte.

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“Fue agotador porque trabajamos duro. Las victorias prevalecieron en los partidos, pero lo más importante es cuando el balón empieza a rodar el día 17, en el primer partido, y entonces, cuando las cosas se pongan difíciles, es cuando veremos a los verdaderos campeones“, sentenció.

Cristiano advirtió que el objetivo de su selección es el liderato del grupo K y de ahí en adelante competir al máximo nivel hasta la final.

“Dependerá de muchos factores, soy muy positivo en que las cosas irán bien, lo importante es terminar primeros en el grupo, luego es partido a partido, paso a paso, con calma, ganando confianza y entrando en ritmo”, aseguró.

CR7, en nombre de sus compañeros, recibió una camiseta por parte del primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, quien les deseó éxitos en la cita orbital.

Cristiano Ronaldo y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro. Foto: Getty Images

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Las declaraciones del portugués fueron ovacionadas por miles de hinchas que se pusieron cita para despedir a la selección en Lisboa. Los convocados se tomaron la foto oficial junto al cuerpo técnico y pusieron rumbo hacia Florida (Estados Unidos), donde estarán concentrados de cara al primer partido del Mundial.

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