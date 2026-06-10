Cristiano Ronaldo erró de manera insólita frente al arquero de Nigeria en el amistoso previo al Mundial 2026.

Como pocas veces se le ha visto, el goleador del elenco luso no pudo embocar el balón en los tres palos de su rival de turno. Dicho fallo le generó una molestia total al atacante, porqué le hubiera dado el primer gol a los suyos en el juego de preparación.

¡NOOOO, BICHO, JUSTO VOS! CR7 desperdició un mano a mano que era el primero de Portugal ante Nigeria.



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Por fortuna, los rivales de Colombia en la fecha 3 del grupo K del Mundial siguieron dominando y al 23‘, Pedro Neto anotó el 1-0 parcial en favor de los portugueses.

Antes de que acabase la primera mitad, el elenco de África logró el empate a través de Akor Adams. Con igualdad en el tanteador se fueron al descanso.

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No fue uno, fueron los fallos de CR7

A quien muchas veces se le ha visto ser letal frente al arco contrario, esta vez se le vio mermado. CR7 no tuvo solo una chance para poner en ventaja a los suyos, en el segundo tiempo los pudo colocar por encima del marcador y tampoco aprovechó.

En el minuto 50 le fue lanzado un centro preciso de costado que debió rematar con su pierna zurda, la menos hábil. Aunque no fuese su perfil, al ‘Comandante’ se le ha visto marcar tantos de la más alta factura con dicho pie; esta vez no fue así.

😳⚠️ CRISTIANO LLEGÓ MAL PISADO AL ÁREA Y LE PIFIÓ. pic.twitter.com/zI5COuG7yD https://t.co/F5Dw6sCCzy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 10, 2026

De manera torpe el delantero que milita en Al-Nassr de Arabia Saudita le puso fuerza al balón pero no ubicación. A un costado del campo y sin generar peligro alguno, Cristiano mandó lejos la que hubiese sido la primera anotación del día en su cuenta personal.

Para el minuto 64, el entrenador Roberto Martínez al ver que no estaba fino su jugador estrella lo removió y le dio paso a uno de sus compañeros del banco de suplentes.

Sin Cristiano, Portugal lució mejor

Desde afuera, CR7 vio cómo la selección de su país jugó con más soltura el remate del último amistoso antes del Mundial 2026.

Francisco Conceição, quien ingresó desde el banco para el segundo tiempo ante Nigeria los puso a ganar al marcar en el minuto 75. Una jugada colectiva donde el del la Juventus fue el finalizador, sirvió para que el resultado se colocase 2-1 de manera parcial.

Cristiano Ronaldo vio acción ante Nigeria, en el último amistoso de Portugal para el Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

Dicho resultado fue el que terminó por mantenerse hasta el pitazo final. Si bien entre los lusos hubo alegría por ganar, no convencieron al 100% con su rendimiento frente a los nigerianos, quienes los complicaron más de la cuenta.

En cierta medida ese nivel medio de Portugal da un alivio a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que analiza cómo podrá hacerle frente a Cristiano y los suyos para la fecha 3, cuando se midan en la fase de grupos del próximo Mundial 2026.

Partidos de Portugal en el Mundial 2026: