Portugal escogió a su nuevo técnico: acuerdo confirmado para dirigir a Cristiano Ronaldo

Tras confirmarse la salida de Roberto Martínez, el banquillo de Portugal quedó libre para la llegada de un nuevo director técnico. La Federación Portuguesa de Fútbol no tardó ni una semana en escoger a su reemplazo, que tiene buenos recuerdos con Cristiano Ronaldo.

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Se trata de Jorge Jesus, entrenador portugués que hasta hace unos meses estaba dirigiendo a CR7 en el Al-Nassr y logró conseguir el anhelado título de la Saudi Pro League.

De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, el acuerdo está confirmado y en los próximos días será anunciado oficialmente por la Federación Portuguesa de Fútbol.

“Jorge Jesus será el nuevo seleccionador de Portugal, ¡here we go! Ha aceptado tomar el relevo tras Roberto Martínez”, indicó el periodista en sus redes sociales. Agregó que “liderará el proyecto para la Nations League, la Euro 2028 y el próximo Mundial”.

Aunque la hermana de Cristiano Ronaldo anunció que el astro portugués se iba a retirar de la selección después de la Copa del Mundo, este movimiento lo haría replantearse su situación.

Detalles de la negociación

En la prensa portuguesa también dan por hecho que Jesus será el nuevo entrenador principal de la selección. “Es el nombre elegido, y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol se reunió esta tarde con el entrenador de 71 años para ultimar los detalles de un acuerdo que está muy cerca de concretarse”, indican en A Bola.

“Las bases del acuerdo ya estaban establecidas: el exentrenador del Al-Nassr firmaría hasta 2030, con un salario anual de alrededor de 4 millones de euros. Las negociaciones se centraron principalmente en la composición del cuerpo técnico que acompañará a Jesús”, señaló.

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El nuevo cuerpo técnico estaría integrado por personas que conozcan de primera mano el camerino de Portugal, entre ellos Pepe, legendario defensor del Real Madrid.

“Están confirmadas las permanencias de los asistentes João de Deus y Fábio Jesus, el preparador físico Márcio Sampaio y los analistas Rodrigo Araújo y Gil Henriques”, aseguró el medio deportivo.

Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial 2026 en el partido contra España. Foto: Xinhua via AFP

¿Por qué se fue Roberto Martínez?

Portugal era una de las selecciones favoritas para conquistar el título en el Mundial 2026, pero terminó segundo del grupo K y cayó eliminado en los octavos de final a manos de España.

Justo después de ese partido, Roberto Martínez comunicó la decisión de dar un paso al costado. “Cuando vine a Portugal, lo hice para ganar el Mundial, no lo hicimos y no tiene sentido seguir. Mi contrato termina hoy, no hay mucho más que decir”, sentenció.

“Se trata de un periodo increíble, cómo me han tratado, lo llevaré en el corazón toda mi vida. Gracias a los futbolistas por su talento y compromiso. Es muy importante generar un equipo y los resultados; ganamos la Liga de Naciones, muchas victorias. Quiero agradecer a la federación por el alto nivel de profesionalismo. Ha trabajado muchísimo para ayudar a mis futbolistas. Llevo en el corazón un agradecimiento”, agregó.