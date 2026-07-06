Filtran el reemplazo de Roberto Martínez en Portugal: un campeón de Copa Libertadores

Roberto Martínez dejó de ser el técnico de la Selección de Portugal, este lunes 6 de julio, tras la derrota ante España (1-0) en los octavos de final del Mundial 2026. Así lo confirmó el propio entrenador en rueda de prensa post partido.

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Inmediatamente después, la prensa portuguesa filtró el nombre de quien sería el reemplazante de Martínez en el seleccionado luso. Falta la firma oficial, misma que llegaría con el correr de los días.

Roberto Martinez se despide de la dirección técnica de Portugal tras la eliminación del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

“El sucesor de Roberto Martínez será Jorge Jesus”: A Bola

“El sucesor de Roberto Martínez será Jorge Jesus. Según A Bola, el técnico portugués de 71 años es el elegido por el presidente de la FPF para iniciar el ciclo previo a la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030 , que Portugal coorganizará con España y Marruecos", contó el medio referenciado en su web.

Y añaden: “Jorge Jesus es actualmente agente libre tras dejar el Al Nassr al final de la temporada pasada, y cuando la selección regrese a Portugal, se reunirá con Pedro Proença para firmar el contrato. La era de Roberto Martínez llega a su fin y comienza la de Jorge Jesus como nuevo seleccionador de Portugal”.

A eliminação de Portugal no Mundial 2026 ditou o fim da ligação de Roberto Martínez à Seleção Nacional. A decisão foi confirmada pelo próprio em conferência de imprensa. 🇵🇹



Entretanto, sabe A BOLA, o sucessor vai ser Jorge Jesus. #Portugal #oMUNDIALcomABOLA pic.twitter.com/mKAnlzophk — A BOLA (@abolapt) July 6, 2026

¿Quién es Jorge Jesus, a quien vinculan como nuevo entrenador de la Selección de Portugal?

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus tiene 71 años y nació en Amadora, Lisboa, Portugal. Tiene amplia experiencia en la dirección técnica de clubes de su país, además de desempeñarse en el último tiempo en el fútbol saudí. Incluso, fue el estratega de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr.

Pero donde dejó huella, sin lugar a dudas, fue en Flamengo para 2019. Con el cuadro brasileño ganó la Copa Libertadores en ese año, y en 2020 se hizo con la Recopa Sudamericana, marcando la historia de dicha institución.

Jorge Jesus estaría a una firma de ser el nuevo entrenador de la selección de Portugal. Foto: Getty Images

Por eso es un nombre conocido en todo el planeta, y ahora tendría el gran reto de reacomodar a una golpeada selección de Portugal, que pintaba para más en el Mundial 2026 y que ya no tendrá en sus filas a Cristiano Ronaldo.

La despedida de Roberto Martínez

“Terminamos con tristeza, con un rival que era el favorito en el Mundial. No nos dejaron hacer lo que queríamos hacer, aunque tuvimos valentía y agresividad. En octavos hay muchas cosas que pueden intervenir, que el balón entre o no entre, o un error cometido. Esto ha marcado la pauta. Estoy muy orgulloso, estuvimos sincronizados en defensa y en buenos momentos con el balón. El partido hace gala del trabajo que han hecho los días para mirar a España directamente a los ojos. También juegan aspectos aleatorios como la suerte”, dijo el estratega en rueda de prensa.

*Con información de AFP.