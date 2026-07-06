Países clasificados y eliminados en octavos del Mundial 2026, tras los partidos del 6 de julio

Este lunes, 6 de julio, se jugaron dos partidos por los octavos de final del Mundial 2026. Eso dejó a dos países más clasificados, y otros dos eliminados, en esta ronda de la cita orbital. De hecho, hubo sorpresa.

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Estos fueron los resultados de los partidos, el 6 de julio de 2026:

Portugal 0 - 1 España

Estados Unidos 1 - 4 Bélgica

Lista de países clasificados a cuartos del Mundial 2026, tras los partidos del 6 de julio

Francia Marruecos España Bélgica Noruega Inglaterra

Kylian Mbappé celebrando el paso de su selección francesa a cuartos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Matt Rourke

Lista de países eliminados en octavos del Mundial 2026, tras los partidos del 6 de julio

Canadá Paraguay Estados Unidos Portugal Brasil México

La Portugal de Cristiano Ronaldo, eliminada por la España de Lamine Yamal. Foto: AP.

Cruces confirmados, hasta ahora, en cuartos del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Falta una sola llave por confirmar. Se definirá del ganador entre las llaves de Suiza vs. Colombia y Argentina vs. Egipto.

Argentina quiere sacudirse la ‘Messidependencia’ ante el Egipto de Salah

Argentina salió viva de la emboscada de Cabo Verde, pero con una inquietante certeza: sigue demasiado atada al genio de Lionel Messi. En octavos de final, frente al Egipto de Mo Salah, dispondrá de una última oportunidad de afinar la máquina antes de que el Mundial entre en zona de curvas.

La campeona mundial lleva desde el viernes en el diván. Las primeras emociones tras la victoria 3-2 ante Cabo Verde, con un gol salvador al borde de la tanda de penales, fueron de un gigantesco alivio por evitar una colosal humillación.

La albiceleste quedó también aturdida por haberse dejado llevar ante el abismo, pero las causas se venían intuyendo desde el inicio del torneo.

Messi, en el sexto Mundial de su carrera, acumula siete de los 11 goles argentinos en las victorias de la primera fase ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), y la de dieciseisavos ante Cabo Verde.

Cuando la pelota no pasa por las botas de su capitán, la Albiceleste exhibe un fútbol excesivamente estático y predecible, sin darle intención ni sentido a la posesión.

El equipo que conquistó el trono mundial en Catar 2022 con su frescura y dinamismo táctico ahora se acomoda a la espera de la inevitable aparición de Messi, puntual en su cita con el gol en sus últimos ocho partidos mundialistas.

Lionel Messi, figura y capitán de Argentina. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Aparte del líder del Inter Miami, máximo artillero del torneo junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre los otros atacantes argentinos sólo ha marcado Lautaro Martínez, de penalti ante Jordania.

*Con información de AFP