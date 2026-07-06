¿Por qué está apareciendo Erling Haaland en los celulares? Esta sería la razón

El Mundial 2026 ha dejado una huella imborrable, especialmente tras la sorpresiva salida de Brasil en los octavos de final a manos de Noruega. El gran protagonista de esta hazaña, Erling Haaland, no solo domina las canchas, sino que ahora su imagen está en una de las funciones de WhatsApp, llegando a las pantallas de los teléfonos a través de lo que los usuarios han bautizado como el “modo Haaland”.

¿Quién es Erling Haaland? Edad, cuánto mide y la fortuna del goleador de Noruega

El origen de la tendencia: del estadio a la pantalla

La razón por la cual el delantero del Manchester City está apareciendo en celulares es el fervor deportivo: tras una presentación notoria y liderar una celebración al estilo vikingo, los fanáticos han buscado formas de rendirle tributo.

El impacto de Haaland en el Mundial 2026 motivó a los aficionados a llevar su imagen a WhatsApp. Foto: FIFA via Getty Images

Lo que muchos ven en sus dispositivos es la unión de varios ajustes manuales dentro de la aplicación de mensajería Meta (WhatsApp). Los usuarios están modificando tres elementos clave:

Identidad de perfil: Se están utilizando fotos de Haaland durante el Mundial o símbolos que representan la cultura vikinga.

Se están utilizando fotos de Haaland durante el Mundial o símbolos que representan la cultura vikinga. Ambiente de los chats: Las conversaciones ya no tienen el fondo clásico; ahora muestran banderas de Noruega o escenas de las celebraciones del equipo nórdico.

Cómo poner una imagen de Haaland como fondo de los chats en WhatsApp

Quienes quieran completar el llamado “modo Haaland” también pueden personalizar el fondo de las conversaciones con una fotografía del delantero noruego. Para hacerlo, primero es necesario descargar en el celular una imagen de Erling Haaland.

El "modo Haaland" también incluye la posibilidad de usar una foto del delantero como fondo de WhatsApp. Foto: Getty Images

Una vez guardada la imagen en la galería del dispositivo, solo hay que seguir estos pasos en WhatsApp:

Abrir WhatsApp. Ingresar a ‘Ajustes’ y luego a ‘Chats’. Seleccionar ‘Fondo’ de pantalla (en algunas versiones aparece como Tema predeterminado del chat > Fondo). Pulsar en ‘Cambiar Fondo’. Elegir la opción ‘Mis fotos’ para acceder a la galería del teléfono. Seleccionar la imagen de Haaland previamente descargada. Ajustar la fotografía si es necesario y presionar ‘Establecer fondo de pantalla’.

Con este cambio, la imagen aparecerá como fondo en las conversaciones de WhatsApp. Quienes prefieran personalizar solo un chat específico también pueden hacerlo desde la conversación, accediendo a la información del contacto y seleccionando la opción para cambiar el fondo únicamente en ese chat.