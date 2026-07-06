El hielo de la Antártida sigue desapareciendo: científicos alertan sobre las consecuencias que podría traer en el futuro

La Antártida continúa mostrando señales de un importante retroceso en su capa de hielo. Durante las últimas tres décadas, el continente ha perdido una extensión de hielo importante y significativa, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica por las posibles consecuencias que podría tener sobre el aumento del nivel del mar y el equilibrio de los ecosistemas polares.

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Para comprender mejor la magnitud de estos cambios, un grupo internacional de investigadores de la Universidad de California en Irvine, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), realizó un análisis detallado del comportamiento del hielo antártico a lo largo de los últimos 30 años.

El estudio permitió elaborar el mapa más completo hasta la fecha sobre la evolución de esta región y confirmó que miles de kilómetros cuadrados de hielo han desaparecido desde 1996, especialmente en algunos de los glaciares considerados más vulnerables.

Comportamiento del hielo antártico a lo largo de los últimos 30 años. Foto: AFP

Uno de los aspectos más importantes de la investigación fue el análisis de la llamada línea de apoyo, una zona que marca el punto en el que el hielo deja de estar apoyado sobre la tierra y comienza a flotar sobre el mar. Los expertos consideran que este límite es fundamental para conocer qué tan estables son los glaciares.

Gracias al uso de imágenes satelitales recopiladas durante tres décadas, los investigadores lograron seguir la evolución de esta línea en toda la Antártida. De acuerdo con Eric Rignot, profesor de la Universidad de California en Irvine y autor principal de la investigación, es la primera vez que se obtiene un registro tan completo de estos cambios.

Ilustración de las profundidades de la Antártida. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

El estudio también evidenció que el deshielo no ocurre de la misma manera en toda la Antártida. Aunque la mayor parte del litoral del continente se mantiene relativamente estable, casi una cuarta parte concentra las mayores pérdidas de hielo, lo que indica que existen regiones mucho más sensibles a los cambios ambientales que otras.

Las zonas donde se registra el mayor deterioro corresponden principalmente a la Antártida Occidental y a la Península Antártica. En estos sectores, los científicos observaron que varios glaciares han retrocedido de forma constante desde mediados de la década de 1990, lo que refleja una disminución progresiva del hielo que permanece apoyado sobre la tierra.

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Entre los ejemplos que más preocupan a los investigadores se encuentra el glaciar Smith, que ha experimentado uno de los mayores retrocesos registrados en las últimas décadas. A este se suma el glaciar Thwaites, conocido como el “glaciar del juicio final”, cuya pérdida de estabilidad ha despertado especial interés entre los científicos debido a su tamaño y a la influencia que podría tener s el aumento del nivel del mar si continúa debilitándose.