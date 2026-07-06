Con lo que salió Gianni Infantino por la roja quitada a Folarin Balogun en el Mundial 2026: esto contó

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este lunes haber recibido una llamada de Donald Trump para hablar de la tarjeta roja recibida por el delantero estadounidense Folarin Balogun, a lo que le habría respondido que las instancias disciplinarias del organismo son “independientes”.

“Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes”, indicó en X el dirigente del fútbol mundial.

Criticado desde la suspensión el domingo de la sanción impuesta a Balogun —expulsado en octavos de final por pisar la pierna del bosnio Tarik Muharemovic y ahora habilitado para el partido de cuartos contra Bélgica—, Gianni Infantino no comentó el fondo del asunto.

“Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se hacen públicas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, a veces, no lo estoy”, esquivó. “Lo que sí hago siempre, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las adoptan”.

El dirigente italo-suizo afirmó que la independencia de los órganos judiciales de la FIFA —comisiones de disciplina, de ética y de apelación— era “esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol”, y que estos se pronunciaban “de manera autónoma”, “sobre la base de los reglamentos aplicables y de los hechos concretos que se les someten”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Gianni Infantino, máximo directivo de Fifa. Foto: Getty Images

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a conmutar la suspensión firme de Balogun por “un partido de suspensión condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año”.

Ni siquiera ante la federación belga, que lamentaba el lunes por la tarde no haber recibido “ni la decisión de la FIFA, ni la más mínima explicación sobre este expediente”.

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Según el Código Disciplinario de la FIFA, todos los miembros de su Comisión Disciplinaria son elegidos por cuatro años por el Congreso del organismo, “a propuesta del Consejo”, es decir, del ejecutivo dirigido por Infantino.

El actual presidente es el emiratí Mohammad Al Kamali, elegido justo antes del Mundial de 2026.

Trump saca pecho

También en las últimas horas quien habló fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este con desparpajo aceptó haber hablado con Fifa para que se hiciera una “revisión”, según lo califica él mismo.

“Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije que tenían que hacer esto”, expresó.

BREAKING: President Trump reveals the details of his conversation with FIFA President Gianni Infantino over the controversial red card call on star American player Folarin Balogun.



"All I did was ask for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm… pic.twitter.com/MD5Q9t44th — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

“Eso ni siquiera fue una infracción. Eran dos tipos corriendo a toda velocidad y que por casualidad chocaron entre sí”, señaló el mandatario.

Con tan poca claridad por parte del máximo organismo sobre lo acontecido, queda un mal sabor de boca de cara al juego decisivo de Estados Unidos vs. Bélgica.

La UEFA fue otra de las instituciones que estuvo en desacuerdo, así como también lo hizo la Federación Belga de Fútbol, que “impugnó la elegibilidad” de Folarin Balogun.

*Con información de AFP.