Revelan cómo Donald Trump presionó a la Fifa para levantar la sanción contra Folarin Balogun

La polémica decisión de la Fifa de permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun disputara los octavos de final del Mundial de 2026 continúa generando controversia. Nuevas revelaciones de medios como The New York Times, Politico y The Washington Post apuntan a una intensa campaña de presión impulsada desde la Casa Blanca para lograr que el organismo rector del fútbol mundial revocara la suspensión del jugador.

Balogun, máximo goleador de la selección de Estados Unidos en el torneo, había recibido una tarjeta roja durante el partido contra Bosnia-Herzegovina, una sanción que implicaba automáticamente perderse el siguiente encuentro. Sin embargo, la Fifa sorprendió al anunciar este domingo que suspendía la aplicación del castigo durante un período de prueba de un año, habilitando así al delantero para enfrentar a Bélgica en los octavos de final.

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Según reveló The New York Times y confirmaron posteriormente otros medios estadounidenses, el propio presidente Donald Trump llamó personalmente al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la decisión adoptada por el Comité Disciplinario. La conversación habría ocurrido pocas horas después de la expulsión del atacante estadounidense.

Según se conoció, el mismo Trump preguntó por las reglas sobre las tarjetas rojas en el fútbol y si existían formas de revisar la validez de una suspensión automática. Infantino escuchó las ideas del mandatario, pero no le prometió levantar la sanción.

Donald Trump y Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Pero las gestiones no se habrían limitado al mandatario. De acuerdo con las investigaciones periodísticas, altos funcionarios de la administración Trump también participaron activamente en los esfuerzos para revertir la sanción. Entre ellos figura el secretario de Comercio, Howard Lutnick, así como Andrew Giuliani, quienes habrían ayudado a coordinar una estrategia legal destinada a presionar a la Fifa para que reconsiderara el castigo.

Las publicaciones también señalan que abogados vinculados a la Federación de Fútbol de Estados Unidos y a la Casa Blanca trabajaron conjuntamente para argumentar que el VAR habría sido utilizado de manera incorrecta durante la jugada que terminó con la expulsión de Balogun. Incluso se evaluó la posibilidad de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si la Fifa mantenía la sanción.

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Luego, durante una rueda de prensa este lunes, el presidente estadounidense confirmó que llamó a Infantino y que le pidió a la Fifa que revisara la sanción contra Balogun. Además, calificó como “muy sospechoso” al árbitro que expulsó al delantero estadounidense en el partido contra Bosnia-Herzegovina.

Folarin Balogun, delantero estadounidense. Foto: Getty Images via AFP

La intervención política provocó una fuerte reacción dentro del mundo del fútbol. La Uefa calificó la decisión como “incomprensible” e “injustificable”, mientras que dirigentes europeos cuestionaron que un jefe de Estado interviniera directamente en un asunto disciplinario durante una Copa del Mundo.

La controversia también ha puesto bajo la lupa la relación entre Trump e Infantino, quienes han mantenido una cercanía pública en los últimos años, especialmente desde que Estados Unidos asumió un papel central en la organización del Mundial de 2026.

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La Fifa sostiene que actuó dentro de las facultades contempladas en el artículo 27 de su Código Disciplinario; sin embargo, la medida ha sido descrita por varios analistas como una de las más inusuales en la historia reciente de los mundiales. Algunos reportes incluso señalan que es la primera vez desde 1962 que un jugador expulsado logra quedar habilitado para disputar el siguiente partido de una Copa del Mundo.