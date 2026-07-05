“Es como un cáncer y hay que extirparlo”: Donald Trump se va de frente contra el comunismo en su discurso del 4 de julio

El presidente Donald Trump elogió a Estados Unidos como la “máxima culminación” de la historia humana durante un discurso por los 250 años del país, al tiempo que aprovechó el evento para renovar sus ataques contra sus opositores, a quienes calificó de “comunistas”.

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En un discurso que se retrasó varias horas por tormentas que obligaron a evacuar temporalmente a los miles de asistentes en Washington, Trump afirmó que bajo su presidencia Estados Unidos estaba “más orgulloso que nunca”.

Aunque Trump había prometido un enorme mitin político para imprimir su sello en las celebraciones nacionales, el republicano, de 80 años, en gran medida se ciñó a un guion más tradicionalmente patriótico.

🇺🇸🚨| El Presidente Trump: “Nuestros guerreros no lucharon contra el comunismo en campos de batalla por todo el mundo solo para que esa amenaza vuelva a levantar su fea cabeza aquí en América. Es como un cáncer. Hay que extirparlo rápido”.👏 pic.twitter.com/5E0G4fI4jD — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 5, 2026

“Durante dos siglos y medio, nuestra república estadounidense ha sido la máxima realización de la historia humana”, dijo Trump a decenas de miles de personas en el National Mall.

Sobre el escenario, también rindió homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras de Corea y Vietnam.

Pero después presentó estas dos últimas como ejemplos de la batalla contra los “comunistas”, retomando el mensaje de su discurso del viernes por la noche en el icónico monumento del Monte Rushmore.

“Nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a sacar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a dejar que eso ocurra”, dijo.

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso en el evento "Salute to America", una celebración del Día de la Independencia en honor al 250 aniversario de la nación, el sábado 4 de julio de 2026, en el National Mall de Washington. (Foto AP/Alex Brandon) Foto: AP Photo/Alex Brandon

Trump se ha referido repetidamente sobre este tema de cara a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, después de que el ala antisistema de la izquierda del Partido Demócrata obtuvo una serie de victorias en las primarias.

“Es como un cáncer, hay que extirparlo”, añadió.

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El líder estadounidense también aprovechó el discurso para hablar de las recientes campañas militares contra Irán y Venezuela, diciendo que Washington había “arrasado” las fuerzas armadas de Teherán.

Pero el discurso fue corto para los estándares de Trump, con una duración de unos 45 minutos.

“Queremos a Trump, nos encantó su discurso”, dijo Richard Sullivan, de 70 años, que vino desde Virginia con su esposa Nancy.

Fuegos artificiales estallan sobre el Monumento a Lincoln durante el Homenaje a Estados Unidos, un evento del Día de la Independencia que conmemora el 250 aniversario de la nación, en la madrugada del domingo 5 de julio de 2026, en el National Mall en Washington y visto desde Arlington, Virginia. (Foto AP/Jose Luis Magana) Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Tras las palabras de Trump comenzó un enorme espectáculo de fuegos artificiales.

El mal tiempo también amenazó con causar estragos en el discurso de Trump cuando se ordenó a decenas de miles de personas desalojar el National Mall varias horas antes de su intervención debido a tormentas inminentes.

Trump, sin embargo, insistió en que seguiría adelante con el discurso, diciendo a Fox News que si los veteranos del Día D en la Segunda Guerra Mundial pudieron soportar el mal tiempo, él también podía hacerlo.

Con información de AFP*