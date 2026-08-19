Expectativa mundial: Moderna y Merck anuncian resultados positivos de una vacuna contra el cáncer

Los laboratorios farmacéuticos estadounidenses Merck y Moderna anunciaron este miércoles, 19 de agosto, resultados positivos en la última fase de los ensayos clínicos de su tratamiento experimental con ARN mensajero contra el cáncer de piel, dirigido a pacientes con un melanoma en fase avanzada.

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“Se trata de la primera lectura de resultados positivos de una fase 3 (…) para una terapia contra el cáncer basada en ARNm”, anunciaron los dos gigantes del segmento farmacéutico en un comunicado conjunto.

Su terapia personalizada, combinada con la inmunoterapia Keytruda de Merck, permitió una mejora estadísticamente significativa de la supervivencia libre de recaída en pacientes con melanoma avanzado que habían sido operados previamente.

Cada año se registran cerca de 115.000 casos nuevos de cáncer; es la primera causa de muerte prematura en la población de 30 y 69 años. Foto: Instituto Nacional de Cancerología - API

En comparación con un tratamiento basado únicamente en Keytruda, esta terapia mostró mejores resultados, señalaron ambos laboratorios, aunque no publicaron cifras.

Este nuevo tratamiento, denominado “intismeran autogene”, se basa en la tecnología del ácido ribonucleico mensajero (ARNm), que consiste en indicarles a las células del organismo cómo fabricar proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria.

Se trata de una terapia “a medida”, diseñada a partir de las mutaciones específicas del tumor de cada paciente.

El objetivo es entrenar y activar el sistema inmunitario del paciente para que reconozca y ataque las células cancerosas.

Los ensayos demostraron una disminución en la recurrencia de la enfermedad Foto: Getty Images

“Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad”, declaró Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

El ensayo clínico de fase 3, una etapa decisiva antes de solicitar la autorización de comercialización, se llevó a cabo con más de 1.100 personas.

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Moderna se hizo conocida por el gran público al convertirse en uno de los pioneros mundiales de las vacunas de ARN mensajero.

Fue una de las primeras empresas, junto con Pfizer-BioNTech, en desarrollar y comercializar a gran escala una vacuna basada en esta tecnología contra el covid-19.

Los resultados arrojaron "mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes" respecto a la supervivencia libre de recurrencia Foto: Getty Images

Merck y Moderna prevén presentar estos datos en un congreso médico e iniciar los trámites ante las autoridades para solicitar la aprobación del tratamiento.

El melanoma es una de las formas más mortales de cáncer de piel, con más de 330.000 nuevos casos diagnosticados en todo el mundo en 2022, cifra que va en aumento, recuerdan los laboratorios.

Con información de AFP*