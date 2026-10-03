Terror en el vuelo FlyDubai: tres elementos esenciales en la investigación por el ataque suicida y cómo podrían cambiar al mundo

Lo que sucedió en el aire a bordo del vuelo FZ 1073 de Dubái a Tel Aviv será seguramente el guion de una película de terror y heroísmo que retratará la historia milagrosa de cómo 174 pasajeros, incluyendo 24 niños, lograron salvar sus vidas en apenas instantes. El relato de valentía es digno de admiración y los detalles que se han conocido del ataque terrorista, que tenía como objetivo estrellar el avión con sus pasajeros dentro, han sorprendido al mundo.

“No voy a morir”: así vivió una pasajera el intento de secuestro del vuelo Flydubai

Todo comenzó dos horas y media después de haber despegado el vuelo, cuando el aeroplano estaba sobrevolando Jordania. Según relató el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el copiloto, un hombre de Omán, atacó al piloto, de nacionalidad india, con un hacha. Tras el severo golpe, el avión descendió bruscamente unos 16.000 pies en apenas dos minutos.

La razón de cómo lograron los pasajeros controlar esta situación es casi providencial. La esposa de Tzvika Manes, director ejecutivo de un banco, llevó a su hija pequeña al baño delantero, al lado de la cabina. Al oír el golpe, comenzó a gritar. “En ese momento, otros dos pasajeros y yo intervenimos y juntos conseguimos reducir al atacante”, cuenta Tzvika, el padre de la niña.

Entre los tres agarraron al copiloto y le amarraron las manos con unos audífonos. Uno de ellos era el plomero israelí Yaniv Hayun. El primer ministro Benjamin Netanyahu escuchó su relato en el aeropuerto de Ben Gurion. “Me reuní con este israelí, un israelí increíble. Se llama Yaniv, y él hizo esto”, explicó. “Le pregunté: ‘¿Cómo lo hiciste?’. Y me respondió: ‘Bueno, simplemente tenía que hacerlo’”.

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Hayun dio detalles en una conversación con el primer ministro que fue grabada y publicada este mismo día. “Un (piloto) estaba en el suelo y otro a los mandos, y otra persona vino conmigo, agarré al agresor, lo estrangulé y lo saqué”, aseguró.

En un video que circuló, en el que se capta este momento, se escucha a un hombre decir: “Fuimos atacados ahora, en este avión, intentaron asesinar al piloto y tomamos el control del equipo... Estamos parados aquí, nadie va a pasar por la puerta del piloto”.

El otro héroe entre los pasajeros fue el odontólogo Musaev Shota, quien logró atender al piloto. “Tenía heridas graves en la cabeza, el abdomen y las muñecas. Conseguí estabilizarlo. Era el único médico que había a bordo”, narró al aterrizar.

“Esto puede cambiar de aquí en adelante muchos procedimientos a nivel mundial, siendo un antes y un después, como lo fueron los atentados a las Torres Gemelas”: Shay Salamon, director del Movimiento para Combatir el Antisemitismo. Foto: AFP (Agence France-Presse)

La historia del capitán Smit Machchhar también tiene un tremendo halo de grandeza. “Sangraba profusamente. Tenía una herida bastante grave. Ahora mismo está luchando por su vida, pero en un acto de increíble valentía logró abrir la puerta de la cabina”, narró Netanyahu. Según contó Hayun, cuando ellos lograron entrar a la cabina, vieron al agresor “intentando destruir los controles para inmovilizar el avión”. Cuando lograron estabilizar a Machchhar, dos pilotos fuera de servicio lo acompañaron en la travesía de lograr aterrizar en Arabia Saudita.

Por la forma en que se dio el atentado, para Israel es claro que se trata de un acto terrorista. La embajadora en Colombia, Vivian Aisen, lo explicó así a SEMANA: “Creemos que es un ataque yihadista. Se trata de un atentado suicida y esa es precisamente la lógica detrás de este tipo de acciones: matar a la mayor cantidad posible de personas, incluso a costa de la propia vida”.

Las razones del atentado también tienen algo de evidente. Según la diplomática, aunque se desconocen muchos detalles del ataque, por la ruta elegida, es claro que existe el interés de torpedear las relaciones de Israel con Emiratos Árabes. “Fue un ataque terrorista no solamente contra israelíes. También fue un ataque contra las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que son muy valiosas para ambos países, y contra los Acuerdos de Abraham. Hay actores terroristas que intentan generar inestabilidad en nuestra región”, aseguró.

Un avión de FlyDubai con pasajeros israelíes a bordo —quienes anteriormente habían viajado en otro avión de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí— se aproxima al Aeropuerto Internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, Israel, el miércoles 30 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

“En medio de los conflictos en Oriente Medio, se da un golpe gravísimo a los vínculos familiares y comerciales de más de un millón de personas que viajan anualmente entre estos países. La política en el mundo está fallando y el leviatán de la violencia se extiende con mucho miedo, sin distinciones”, explica Camilo Jaimes, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales.

Shay Salamon, director para Latinoamérica del Movimiento para Combatir el Antisemitismo, explica que “los Acuerdos de Abraham buscaban integrar la región bajo una nueva atmósfera basada en valores de democracia, libre comercio y libertad, frente a una región que lamentablemente ha sido bastante oscura. Se presentaron dos narrativas: la que Irán quería sostener desde la Revolución islámica de los años setenta y la de los valores de Estados Unidos, Israel y países europeos involucrados”.

En este sentido, agrega que “el país que más podía perder con los Acuerdos de Abraham es Irán, debido a sus intereses en la región y más allá. Irán es un jugador principal con aliados cercanos y lejanos. Incluso ha tenido presencia en nuestro continente, como en Venezuela durante muchos años, y está detrás de los ataques terroristas más grandes que sufrió la comunidad judía fuera de Israel: los atentados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel y la Amia”.

Benjamin Netanyahu revela detalles del heroísmo del piloto de Flydubai: “Con una valentía tremenda evitó otro 11-S”

El atentado tiene además una coincidencia macabra de tiempos. La próxima semana se cumplen tres años de la masacre del 7 de octubre en la que hubo 1.200 víctimas, la gran mayoría civiles, y alrededor de 240 personas fueron secuestradas. Netanyahu aseguró que desde hace semanas hay advertencias de que se pudiera realizar un nuevo ataque contra la comunidad judía.

“Nuevamente reaparecerá el síndrome de las Torres Gemelas. Irán es un mal enemigo. Europa debe estar cuidándose”, explica el excanciller Julio Londoño Paredes.

El fantasma del ataque del 11 de septiembre revivió con este atentado. El mismo Netanyahu lo dijo así, al exaltar la labor del piloto: “Los pasajeros ya estaban rezando. La muerte era inminente. Y este joven actúa con un heroísmo increíble y salva el día con una valentía tremenda que evitó otro 11-S”, aseguró, y dijo que se evitó una tragedia de “proporciones inimaginables”.

El primer ministro no duda tampoco de que sea un ataque antisemita: “Desconozco los antecedentes exactos de esta persona, el atacante, pero es evidente que odiaba a los israelíes, ya que iba a matar a unos 170 de ellos en ese avión, suicidándose también. Eso es fanatismo y odio de un nivel incalculable”, detalló.

Los efectos que tendrá este atentado en el mundo están hasta ahora por verse. “Esto puede cambiar de aquí en adelante muchos procedimientos a nivel mundial, siendo un antes y un después, como lo fueron los atentados a las Torres Gemelas”, agrega Salamon.

Mientras tanto, la preocupación por el crecimiento del antisemitismo en el mundo aumenta. El movimiento que lidera Salamon ha registrado en tan solo la última semana un centenar de incidentes antisemitas en el mundo, y en todo el año, 4.015. “Es decir, casi cada hora ocurre un ataque contra judíos o comunidades judías en el mundo”, detalla.

Israel tampoco se quedará quieto ante esta nueva andanada y frente al enorme peligro que se cierne en estas semanas. Como dijo el primer ministro Netanyahu: “Piénsenlo bien... Si les secuestran el avión la próxima vez, asegúrense de que haya un israelí sentado a su lado”.