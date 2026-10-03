Jorge Villamizar habla de Abelardo de la Espriella y Barranquilla: “La Costa Caribe tiene un momento para brillar”

SEMANA: ¿Cómo se siente siendo parte de la primera edición del Barranquilla Grande Big Band Fest?

Jorge Villamizar: Estoy muy feliz de esta invitación de Giovanni Lanzoni, promotor del formato big band. Es un formato muy importante culturalmente en Colombia, donde Lucho Bermúdez y otros artistas han trabajado ese género.

Y, sobre todo, qué lindo hacerlo en Barranquilla. Es una de mis ciudades favoritas, de las más divertidas del mundo. Además, en este momento Barranquilla está viviendo un momento muy especial porque es la sede del Gobierno nacional. Tal vez era algo que iba a pasar. Hace mucho tiempo, hace 144 años, no había ningún presidente del Caribe. La gente siempre decía “sí, Colombia, Caribe”, pero ahora sí es Caribe de verdad.

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SEMANA: Bacilos ha construido buena parte de su identidad desde un formato íntimo. ¿Qué cambia cuando esas canciones pasan a estar respaldadas por una big band y de qué manera este formato le ha permitido mostrar algo nuevo?

J.V.: Como compositor, es muy lindo poder oír las canciones hechas en formatos distintos, porque eso les da una vida distinta a los temas. Es superespecial. Me ha pasado con Giovanni Lanzoni, con quien ya hicimos una vez un experimento, y me ha pasado también con el grupo Makoré, una gran orquesta colombiana de baile que toca música de salsa. También he tenido la oportunidad de compartir con el Grupo Niche.

Es muy interesante vivir esos momentos en los cuales estás en un formato grande y oyes tus canciones de otra manera, y se siente superbién. Es lindo oír tu propia música interpretada en un gran formato. Es una oportunidad muy bonita para disfrutar.

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SEMANA: ¿Qué cree que se ha perdido o ganado en la manera de escuchar música cuando las grandes orquestas dejaron de ocupar el lugar que alguna vez tuvieron en la cultura popular?

J.V.: Sí hemos perdido, la verdad. Últimamente, he estado haciendo cosas con algunos DJ y está muy bien, es música electrónica. Es una sola persona y una computadora con mil sonidos, pero nada se compara al ser humano. Una big band son muchos seres humanos juntos haciendo una armonía y un ritmo, comunicando un mensaje entre todos, y eso es una belleza.

Estoy seguro de que la juventud a veces no lo ha vivido y es muy bonito oír a los grupos grandes, incluso la música clásica, la Filarmónica o la Sinfónica. Es algo que no debemos descartar. Es verdad que existe la tecnología para que hoy en día una computadora lo haga todo, pero definitivamente no es lo mismo.

SEMANA: ¿Cómo ve la inmersión de la inteligencia artificial en la industria musical?

J.V.: Es impresionante lo que se hace hoy a nivel de composición. Los arreglos inmediatos, en 4 o 5 segundos, te hacen un trabajo impresionante de cualquier cosa que escribas. Estamos en un momento muy loco de la humanidad, pero eso es lo que hace bonito este proceso y lo que va a hacer que todo el mundo repiense qué es una big band, qué es una filarmónica, qué es una orquesta de salsa completa e incluso qué es una banda de rock real.

Cuando trabajas en este tipo de formatos grandes, trabajas con maestros, con directores y con gente muy capacitada. Es como un ejército en el que hay un general dirigiendo a toda esa gente, y es muy chévere porque estás colaborando con más personas y se siente muy bien.

En el reguetón y en todos los géneros modernos, hay músicos en escena, pero casi todo está sonando a través de una máquina que es el corazón de la música. En cambio, cuando nosotros tocamos en vivo, el corazón es un baterista y un bajista. Todavía somos parte de ese mundo antiguo en el cual los instrumentos los tocaban seres humanos.

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SEMANA: Aunque a Bacilos se le asocia mucho con el tropipop, usted siempre ha tenido una gran afinidad por la salsa. ¿Cómo se explica ese amor y su relación con el Caribe?

J.V.: Para mí, como compositor latinoamericano y colombiano, es muy difícil no aspirar a hacer una salsa o no aspirar a ser parte de esos conjuntos, porque la salsa también es un grupo humano grande que depende de varias personas haciendo las cosas. Ahí vuelve a jugar la palabra armonía, que implica una conexión y una sincronía estética entre diferentes manos.

La orquesta de salsa es una descendiente de la big band por excelencia. Tiene que ver con el jazz, y el jazz tiene que ver con la música afrocubana; todo está profundamente relacionado dentro de la gran cuenca del Caribe. Como dice la canción de Carlos Vives, la ciudad de Nueva Orleans se parece a Barranquilla; es el Mediterráneo de América, de donde viene todo.

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SEMANA: Barranquilla tiene una relación histórica con grandes orquestas, el jazz, el porro, el swing y la salsa. ¿Qué lugar ocupa Barranquilla dentro de su propia memoria musical y personal?

J.V.: En Barranquilla he pasado los momentos más divertidos de mi vida. Cuando Bacilos comenzó, era parte de nuestro circuito. Desafortunadamente, no habíamos vuelto, aunque hicimos un concierto hace un tiempo y fue una belleza, pero, en los inicios de la banda, Barranquilla y Cartagena eran imperdibles. Formamos parte del Carnaval y estuvimos en la fiesta de la Lectura del Bando en el Club El Prado.

Barranquilla es una ciudad de grandes amigos, a la que le tengo mucho cariño. Mi papá vivió allá y mi abuelo fue gobernador del Atlántico, así que es un sitio donde uno se la pasa bien y se siente una energía maravillosa.

SEMANA: Más allá de la música, mencionaba el contexto político y social de la región. ¿Cómo ve este momento para la costa Caribe?

J.V.: Es un buen momento. Siento que la costa Caribe de Colombia tiene presidente y es una oportunidad para lucirse, con más de un siglo sin un presidente costeño. Y el actual gobernante lo está haciendo bien incluyendo muchísimo a los costeños en su Gobierno, lo cual es muy importante.

Los colombianos andamos por el mundo haciéndonos pasar por caribeños, pero no todos lo somos. Yo soy andino, por ejemplo. No le quiero echar la culpa a nadie, pero siento que la costa tiene un momento para brillar y lucirse, y espero que así sea. La cosa va bien y me siento feliz de ser parte de eso.

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SEMANA: Para alguien que esté empezando en la música y sueñe con ganarse su “primer millón”, ¿qué recomendación le daría?

J.V.: Esto es una forma de vida, no es un trabajo, y hay que verlo así. Uno tiene que disfrutarlo y recordarse que hay disciplina, una técnica y un oficio que hay que tomarse en serio. A veces se cree que esto es pura farándula y pachanga, pero no lo es. Les diría a los jóvenes que se tomen muy en serio el lado del oficio.

Las cosas en el país están cambiando para bien. Cuando yo quería lanzarme a hacer esto, no había tantas referencias. Hoy en día, Colombia es un país de artistas internacionales; ya no es uno solo, son demasiados los que son gigantes a nivel de conexión con el mundo, como Morat, Camilo, Ryan Castro, o de la nueva generación, como Karol G, sin contar a Shakira.

La música, la actuación y las artes son un oficio, un negocio, un trabajo y una forma de vida. No le tengan miedo. Lo que tienen que hacer es ser conscientes de que uno se tiene que saber ganar la vida con esto, y se puede. Si uno es artista o creativo, uno nace con eso y no lo va a cambiar. Si tienes esa vocación, hazlo bien y no tengas miedo. Venimos de una raza muy pujante y talentosa, y los resultados se ven en los listados de Billboard, en los que hay mucho colombiano, tanto artistas como grandes ejecutivos, detrás de la industria.