Jorge Villamizar le puso ritmo a las marchas contra Petro este 21 de abril: “Así me llamen facho”

“Tristemente, en Colombia no me volvieron a contratar. Como que desapareció Bacilos. Son cosas que pasan y uno trabaja donde lo contratan. Pero no me puedo quejar. He tenido una carrera muy especial, muy a mi manera. Somos una banda independiente, con millones de personas que nos escuchan en Spotify. Seguimos siendo un grupo con peso, muchos Grammys, con un público que nos sigue por todo el continente. Pero me duele que en Colombia, mi país, por razones que no terminé de entender, no se den las posibilidades”, aseguró Villamizar con tristeza en SEMANA.