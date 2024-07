¿Infidelidad? Actor de ‘El Man es Germán’ reveló la fuerte razón por la que dio por terminado su matrimonio

Actor de ‘El Man es Germán’ confesó la razón por la que dio por terminada su relación

“Y no lo sé, no quiero ponerle culpas a nada, pero tomé la decisión y yo decidí tener chats con otra persona”, dijo al actor frente a las cámaras.

Jesús Forero inició una nueva relación amorosa

“Viví mi proceso, mis meses de tusa, terapia y demás y después en algún momento, el 31 de diciembre ya me prometí y me dije a mí mismo que yo soy una persona joven, estoy en la mejor etapa de mi vida y no quiero estar solo, pero no por no estar solo voy a meterme con cualquier persona, pero a tampoco me voy a negar a otra oportunidad”.