El comentario de Melissa Gate que no le habría gustado nada a Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’; Marcelo Cezán la defendió

Después de esto, aunque la dinámica continúo, Karina no lograba contener sus lágrimas al quedar descalificada, por lo que los conductores del programa Marcelo Cezán y Carla Giraldo trataron de calmar el momento con unas palabras de aliento no solo para la paisa, sino para todos los integrantes de La casa de los famosos.

“Kari, amiga, por qué lloras”, comentó Giraldo, a lo que la influencer respondió: “Me da mucha rabia perder”. No obstante, la presentadora agregó que “algún día alguien dijo: ‘perder es ganar un poco’, igual ganaron”, haciendo referencia al equipo Fuego, del que es parte Altafulla y también ella.

A pesar de ello, Karina mencionó que se sentía un poco agotada y por eso quería ganar la prueba para cuidarse esa semana, a lo que Giraldo comentó: “Chicos y es normal estar agotados, vean, han pasado por todas y por todo, así que es normal sentirnos en algún momento como… ya no puedo más, son 79 días, no solo les pasa ahí, nos pasa a nosotros. Es que hay un reality detrás del reality”.

Luego, teniendo en cuenta su experiencia como participante de MasterChef Celebrity, agregó: “Yo les puedo decir, que he estado en reality… Chicos, uno termina extrañando a los compañeros porque hacen falta… lo que uno vive ahí adentro, no lo vive nadie…”

Enseguida, tras escuchar este comentario, Melissa Gate puso en duda su experiencia en realitys, expresando: “pero como espectadora… No le creo”.

Melissa Gate no supo cómo reaccionar a decisión de Karina García. | Foto: YouTube Canal RCN

Aunque Giraldo no reaccionó de manera inmediata a lo que mencionó, tampoco lo dejó pasar por algo y segundos después le pidió a Melissa repetir lo que había dicho. Luego de escucharla, reiteró que compartía esas palabras porque sí fue parte de MasterChef, los sacó a todos y se coronó como ganadora.

Aun así, Gate afirmó que “era más fácil”, pero Carla, con un gesto de asombro, se limitó en responder de manera cortés y entre risas que no era cierto. Además, puso en su sitio a Altafulla que intervino y comentó que la creía una chica fuego.

“Yo no soy una ‘chica fuego’, yo soy la presentadora de este programa y quiero que todos jueguen y la pasen bien. A todos los amo por igual, a todos los funo por igual y a todos los llevo en el corazón siempre, pero yo no soy chica de nadie Altafulla, los amo y me paro en la raya”, expresó, dejando clara su postura en este formato de entretenimiento.