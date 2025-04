Melissa Gate bajó de la nube a Altafulla por sus intenciones amorosas como estrategia: “Si me sigue molestando, le aflojo un puño”

Los ánimos en La casa de los famosos Colombia no dan tregua y mucho menos luego de que los famosos van al importante cine a descubrir las verdades de lo que hablan sus compañeros.

En el capítulo del pasado martes 15 de abril, llegó la tercera edición de este cine, y aunque se pensó que revolucionaría la casa, no fue así, pero sí sirvió para que algunos de los participantes se enteraran de unas cuantas verdades.

Andrés Altafulla y Melissa Gate en el cine de La casa de los famosos

Sin embargo, esto no ha sido fácil, pues Melissa no empieza ni termina de creer en sus actos y mucho menos en sus palabras.

“Si yo fuera hombre a mí me gustaría Melissa más que esas otras dos. Porque las otras dos, de pronto físicamente son más bellas, pero la Melissa no es por nada, al César lo que es del César y la china es inteligente, y aparte de eso no anda metida en todos esos bololós de manes”, dijo la influencer huilense.