La inesperada reacción de Peluche al escuchar las palabras de Norma Nivia en su contra: “enano atrevido”

En la tercera etapa del cine en La casa de los famosos Colombia, los participantes de la temporada pudieron ver algunos de los momentos seleccionados por los televidentes en los que, se expusieron situaciones y conversaciones que podrían llevar a generar conflicto entre las estrellas.

Una de la que más llamó la atención, fue el momento en el que, Norma Nivia, quien actualmente mantiene una relación amorosa con Mateo Varela, conocido como Peluche, mencionó algunas palabras ofensivas con respecto a su apariencia física.

Norma Nivia y Peluche en el cine de La casa de los famosos. | Foto: Montaje de SEMANA | Instagram: @canalrcn

“Menos mal tiene cara bonita, donde fuera feo, hasta ahí llega porque se ve como enfermo, bien flaco que es, con los pómulos bien salidos. No es que se vea mal, pero es que lo dejaron muy bajito (...) Es un enano atrevido. No es un enano de verdad porque la gente con enanismo no se ve así, pero para mí, él es un enano y de malas. A mí me dio rabia”.

Después de ver los videos, Marcelo Cezán preguntó por la sensación que el actor atravesó al escuchar las palabras de la mujer con quien comparte una relación hace varias semanas.

“Yo soy un enano bonito”, dijo en medio de risas.

No obstante, aclaró que ya tenía conocimiento de la situación, pues en el pasado hablaron del tema y solucionaron sus conflictos.

“Yo ya había hablado con la flaca de eso. Uno con rabia dice cosas y menos mal ya las habíamos hablado (…) Si hay que acotar que, ya entiendo por qué cuando vino mi hermana no estaba muy a gusto, como que todo cuadra, no es como que sea que mi hermana no quería que estuviéramos juntos y ya, es que ella vio algo que de pronto le hizo eco”.

Peluche y Norma Nivia en 'La casa de los famosos' | Foto: Instagram @lacasadelosfamososcolombia1

Frente a esto, Norma Nivia rompió el silencio y se mostró tranquila frente al contenido que se compartió.

“Yo ya había hablado con Mateo, ya le había contado, ya sabía que venía lo del cine y los defectos, que a mí me dio mucha rabia. Me echaron mucha gasolina por ahí en la cocina. Dije muchas cosas porque estar bajo la presión, en estas circunstancias y de mal genio hace que uno diga muchas brutalidades, por eso es que últimamente, me he quedado callada”.

Norma Nivia es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia | Foto: YouTube de Canal RCN.

Sin embargo, se mostró arrepentida y manifestó ser consciente del error que cometió al referirse con palabras despectivas de uno de sus compañeros, especialmente, quien le ha brindado apoyo y compañía a lo largo de las semanas en La casa de los famosos.